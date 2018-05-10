 Щонайменше одинадцять загиблих внаслідок нападу на церкви в Індонезії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Щонайменше одинадцять загиблих внаслідок нападу на церкви в Індонезії

Внаслідок вибухів у трьох християнських церквах у Індонезії загинули щонайменше одинадцять осіб. Влада каже про можливий зв'язок терористів з ІД.

Вибухи в Індонезії

На місці одного з терактів у Індонезії, 13 травня 2018 року.

Внаслідок серії терактів у Індонезії, у неділю, 13 травня, в трьох християнських церквах вбито щонайменше 11 осіб, ще близько 40 осіб поранено. За припущенням влади, за атаками стоять ісламістські терористи, повідомляє агенція AFP. 

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Поліція затримала та перевіряє причетність трьох підозрюваних до терактів у центрі Джакарти. Вже ідентифіковано чотирьох з п'яти осіб нападників, які загинули під час атак. (15.01.2016)

Вибухи пролунали на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший - близько 7.30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. За кілька хвилин ще два вибухи пролунали ще в двох християнських церквах.

Спецслужби Індонезії припускають, що за терактами може стояти угруповання, пов'язане з джихадистами з "Ісламської держави". Представник індонезійської розвідки заявив, що до вибухів може бути причетна організація Jemaat Anshaud Daulah (JAD), інформує агенція Reuters. За його словами, нападники раніше планували атаку на поліцейських, але потім обрали іншу ціль. 

Індонезія, з населенням у 260 мільйонів осіб, є переважно мусульманською країною, де також проживають численні громади християн, індуїстів та буддистів. На території країни за останні п'ятнадцять років було скоєно низку терактів. Під час одного з них, на острові Балі, загинули понад 200 осіб.

 

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