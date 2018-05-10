Щонайменше десять загиблих внаслідок нападу на церкви в Індонезії

Внаслідок серії терактів у Індонезії, у неділю, 13 травня, в трьох християнських церквах вбито щонайменше 9 осіб, ще близько 40 осіб поранено. За припущенням влади, за атаками стоять ісламістські терористи, повідомляє агенція AFP.





Вибухи пролунали на острові Ява в місті Сурабая, другому за величиною місті Індонезії. Перший - близько 7.30 ранку за місцевим часом в католицькій церкві Святої Марії. За кілька хвилин ще два вибухи пролунали ще в двох християнських церквах.

Спецслужби Індонезії припускають, що за терактами може стояти угруповання, пов'язане з джихадистами з "Ісламської держави". Представник індонезійської розвідки заявив, що до вибухів може бути причетна організація Jemaat Anshaud Daulah (JAD), інформує агенція Reuters. За його словами, нападники раніше планували атаку на поліцейських, але потім обрали іншу ціль.

Індонезія, з населенням у 260 мільйонів осіб, є переважно мусульманською країною, де також проживають численні громади християн, індуїстів та буддистів. На території країни за останні п'ятнадцять років було скоєно низку терактів. Під час одного з них, на острові Балі, загинули понад 200 осіб.