 Ще одного екс-президента Південної Кореї заарештували за корупцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

Ще одного екс-президента Південної Кореї заарештували за корупцію

Екс-президента Південної Кореї Лі Мен Бака серед іншого звинувачують у хабарництві, розкраданні коштів та зловживанні владою.

Лі Мен Бак очолював Південну Корею у 2008-2013 роках

Лі Мен Бак очолював Південну Корею у 2008-2013 роках

Суд Сеула у четвер, 22 березня, за запитом генеральної прокуратури Південної Кореї видав ордер на арешт екс-президента країни Лі Мен Бака, підозрюваного в корупції. Про це інформує dpa з посиланням на південнокорейську агенцію Yonhap.

Південнокорейські ЗМІ проінформували, що ордер на арешт 76-річного колишнього лідера країни є превентивним заходом, щоб політик, перебуваючи на волі, не знищив докази у справі, пише dpa. Разом з Лі Мен Баком у фінансових зловживаннях підозрюються його родичі, колишній радник та співробітники групи компаній Samsung Group.

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Суд Сеула визнав винною у хабарництві Чхве Сун Сіль, засудивши її до 20 років позбавлення волі. Засуджена була близькою подругою колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє. (13.02.2018)

Суд вважає головними фігурантами корупційної справи екс-президентку Кореї та її подружку. Лі Чже Йон вийшов на волю після року за ґратами. (05.02.2018)

Політика звинувачують, зокрема, у хабарництві, розкраданні коштів, ухиленні від сплати податків та зловживанні владою. Орган обвинувачення також стверджує, що екс-президент отримував хабарі від Служби національної безпеки. Мен Баку також закидають створення нелегального фонду, за допомогою якого він незаконно привласнив понад 30 мільярдів вон (близько 25 мільйонів доларів США). Якщо його провину визнають, екс-президенту загрожує 45 років ув'язнення.

Лі Мен Бак очолював Південну Корею у 2008-2013 роках. Нагадаємо, що на даний час на суд чекає і екс-президентка Південної Кореї Пак Кин Хє, яка очолювала державу після Лі Мен Бака, з 2013 до 2017 року, і була зміщена внаслідок імпічменту. 66-річна Пак Кин Хє може провести 30 років за ґратами. Прокуратура також закидає їй корупцію.

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