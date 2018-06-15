Ще один теракт під час святкування перемир'я в Афганістані: до 20 загиблих

Терорист-смертник , у неділю, 17 червня, підірвав себе у місті Джелалабад, що на сході Афганістану. За даними місцевих медиків, загинули щонайменше 18 осіб, ще 49 дістали поранення, повідомляє агентство AFP. Мішенню терористів були як цивільні та афганські військові, так і бойовики екстремістського угруповання "Талібан", яке впродовж останніх трьох діб перебуває у стані перемир'я з афганською владою. Терорист атакував натовп людей, які саме виходили із території адміністрації губернатора провінції Нангархар.

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад, але в цій провінції, окрім талібів, активно діють бойовики "Ісламської держави" (ІД). Вони узяли на себе відповідальність за напад напередодні, скоєний поблизу Джелалабада. Внаслідок того теракту загинули 36 осіб. Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я.

"Талібан" готується поновити свої напади

Таліби не планують продовжувати перемир'я

Після суботнього нападу ІД президент Ашраф Гані заявив про продовження перемир'я в односторонньому порядку на дев'ять днів і закликав талібів також продовжити дію першого за 17 років режиму припинення вогню. Однак речник "Талібану" повідомив 17 червня агентству AFP через месенджер WhatsApp, що таліби не мають наміру продовжувати перемир'я. Бойовики "Талібану" продовжать свої "операції" в неділю ввечері, додав він.

Нагадаємо, афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявляли лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан. У багатьох містах Афганістану в суботу, 16 червня, таліби - іноді зі зброєю в руках, іноді без - взяли участь у святкуванні перемир'я.