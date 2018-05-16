Шість проблем у відносинах Німеччини з Росією

1. Хакерські напади на уряд та Бундестаг

Німецькі спецслужби вважають, що за кібератаками на Німеччину, ймовірно, стоять російські державні структури. Згідно з їхніми припущеннями, з Росії були скеровані як атаки на німецький Бундестаг у 2015 році, так і кібернапади на німецькі партії та фонди. Так само Росію підозрюють у тому, що вона стоїть за атакою на німецьку урядову мережу, про яку стало відомо в лютому 2018 року. Парламент та німецький федеральний уряд засудили цей напад.

Німецькі спецслужби переконані, що кібератаками на Німеччину керували з Росії

2. Роль Росії в Сирії

Через свою підтримку сирійського правителя Башара Асада Росія, з німецької точки зору, несе часткову відповідальність за воєнні злочини в Сирії. Застосування отруйного газу в сирійському місті Дума було гостро засуджене німецьким урядом. Німеччина хоч і не приєдналася до атаки у відповідь з боку країн Заходу, але канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) дала зрозуміти, "що Росія несе спільну відповідальність (за хімічну атаку. - Ред.) як союзник Асада". Вона мала на меті поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема, і про цей напад, внаслідок якого загинули щонайменше 60 людей.

3. Анексія Криму

З позиції Німеччини анексія Росією півострова Крим у березні 2014 року була порушенням норм міжнародного права. Цього тижня Володимир Путін відкрив новий міст, який з'єднує Росію з Кримом. Відповідальний за питання закордонних справ представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі цього тижня у розмові з DW назвав це "нелегальною забудовою". Німеччина в тому, що стосується Криму, стала на бік Україна та запровадила разом з ЄС та США санкції проти Росії.

Побудований Москвою міст із Росії в анексований Крим у партії Меркель називають "нелегальною забудовою"

4. Агресивні дії російських спецслужб у Європі

Випадок з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Великобританії з великою тривогою сприйняли і в Німеччині. Лондон упевнений, що Росія відповідальна за отруєння нервово-паралітичною речовиною Скрипаля та його доньки Юлії. Докази, надані британською стороною, переконали і німців, наслідком чого стало вислання чотирьох російських дипломатів з країни. Хімічний напад у Солсбері та хакерські атаки на німецький уряд - агресивні дії Росії у Європі. Меншою мірою, але все ж таки Росія є також відповідальною за кампанії маніпуляцій та дезінформації в Євросоюзі. Спеціальна команда Єврокомісії на чолі з єврокомісаром з питань безпеки Джуліаном Кінгом нарахувала загалом понад три тисячі випадків російської пропаганди в Європі, сказав він у розмові з DW.

5. Відсутність прогресу в Східній Україні

Німеччина обурена ситуацією на Сході України. Як і раніше, бої поблизу українсько-російського кордону тривають, зокрема із застосуванням важкого озброєння. ОБСЄ нарахувала уже загалом понад 400 тисяч порушень мінських домовленостей. Лідери Німеччини та Франції нещодавно провели зустріч із українським президентом Петром Порошенком, аби обговорити ситуацію, що зайшла в глухий кут. Анґела Меркель неодноразово зверталася до Володимира Путіна з вимогою вплинути на проросійських сепаратистів на Донбасі.

У відсутності прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі Німеччина вбачає відповідальність, зокрема, й Росії

6. Заборони в'їзду та тиск на німців

Лише завдяки інтенсивній дипломатичній роботі Німеччині вдалося запобігти тому, аби німецькому журналісту було заборонено в'їхати до Росії на Чемпіонат світу-2018 з футболу. Викривачу допінгового скандалу в російському спорті Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt) спочатку анулювали наявну в нього російську візу. Німецький уряд після цього звернувся до Москви з вимогою скасувати це рішення. Це не єдиний випадок, коли Росія намагається приглушити критичні голоси з Німеччини. Так, німецька неурядова організація спостерігачів за виборами "Європейська платформа за демократичні вибори" була оголошена в Росії "небажаною організацією".

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