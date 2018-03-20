Штучний інтелект у хірургії - незабаром реальність? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.03.2018

Штучний інтелект має моделювати індивідуальне лікування пацієнтів. У Німеччині нові технології вже досягли відповідного рівня.
Серцева хірургія - дуже кропітка і точна робота, до міліметра. Операція на цьому життєво важливому органі коштує тисячі євро і часто займає увесь день. Надавати кожному пацієнтові індивідуальне лікування - мрія Тітуса Кюне з серцевого центру в Берліні. Він та його команда збирають величезну кількість даних, які штучний інтелект оброблятиме і потім видаватиме пропозиції для лікування майбутніх пацієнтів. Як це працює - дивіться у репортажі DW.
Пластичний хірург Клаус Екснер вже не вперше приїжджає у Львів, щоб безкоштовно допомагати українським дітям з вадами зовнішності. Що його надихає на це? (08.02.2018)
У Німеччині найстаріша страхова медицина у світі. Застраховане практично все населення країни - від безробітних до багатіїв. Кореспондент DW на собі перевірив німецьку систему охорони здоров'я. (13.03.2018)