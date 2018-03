Штучний інтелект: ми всі станемо безробітними? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018

На сторінці WILL ROBOTS TAKE MY JOB? кожен користувач інтернету може поцікавитися, наскільки високою є імовірність того, що цунамі комп'ютеризації в майбутньому залишить його без роботи. Бля багатьох професій прогнози невтішні: канцелярський персонал буде замінений машинами з імовірністю у 81 відсоток. Для туристичного гіда теоретичний ризик рано чи пізно залишаться без роботи сягає 91 відсотка. Натомість, наприклад, для адміністратора баз даних - лише 3 відсотка. Основою для цих розрахунків стало американське дослідження від 2013 року, автори якого прогнозують, що у США під загрозою втрати роботи в її нинішньому вигляді через поступ комп'ютеризації опинилися 47 відсотків працівників.

Особливе значення для ринку праці можуть мати потужні комп'ютери, які зможуть "вчитися". Тобто набувати нових навичок в процесі отримання нових масивів інформації.

У Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах уже експериментують з використанням робокопів

Фаховий термін для цього - Deap Learning. Прогноз з огляду на імовірне просування машин на ринок праці загалом виглядає так: чим більше у вашій роботі рутини, тим більша імовірність, що в майбутньому вас замінить робот чи комп'ютер. Більш індивідуальна робота має більше шансів на виживання.

Американський журнал Wired прогнозує, що більшість нинішніх робітників на заводах у майбутньому будуть програмістами. Звісно, не профі із силіконової долини, які складають лише вісім відсотків серед програмістів США, а пересічними "програмістами-роботягами" - наприклад, системними адміністраторами. Середня зарплата програміста в США становить більше 80 тисяч доларів на рік, що значно вище за середньостатистичного американця. Отже, боятися за своє робоче місце програмістам не варто. Зокрема, у США експерти очікують, що кількість робочих місць у цій сфері зросте наступними роками більш як на десять відсотків.

Навіть за маркетинг беруться комп'ютери

Програмістів, наприклад, шукають у компанії Zalando, яка є одним зі європейських лідерів в інтернет-торгівлі взуттям і одягом. Натомість у відділі маркетингу скоротять більше ста робочих місць, оскільки замість людей у цьому відділі дедалі більше роботи виконують комп'ютерні програми з відповідними алгоритмами. Цей курс буде продовжено, зазначає Морітц Ган (Moritz Hahn), один з провідних менеджерів компанії. Програмісти потрібні для того, щоб розробляти алгоритми для аналізу даних, що збираються автоматично. На основі цих алгоритмів клієнту автоматично пропонується продукція, яка його може зацікавити.

Дуже часто з людською роботою цілком можуть впоратися роботи

Схожі очікування і в промисловості. Керівник Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) прогнозує, що до 2030 року у німецькій економіці буде втрачено до половини створюваної вартості продукції через комп'ютеризацію. На переконання Кезера, від комп'ютеризації виграє лише кожен десятий представник середнього класу. "Дев'ятьом буде гірше, лише одному стане краще. Дигіталізація знищить середній клас", - спрогнозував Кезер, виступаючи 2016 року на конференції з цифрових технологій DLD.

SAP як єдиний німецький ІТ-гігант

Проблема німецької економіки полягає у тому, що крім концерну SAP у Німеччині немає жодного світового лідера у сфері ІТ. І навіть SAP не застрахований від того, що конкуренти однієї прекрасної миті не розроблять програмне забезпечення для бізнесу, яке миттєво відкине німців на задвірки цієї динамічної галузі. Один з таких конкурентів - компанія Anaplan. Нещодавно британці заявили, що планують стратегічно закріпитись у сегменті, в якому досі домінував німецький ІТ-гігант. Anaplan поєднує у мережі тисячі таблиць Excel і адмініструє їх за допомогою штучного інтелекту. Таким чином автоматично виконується робота, яку раніше робили у великих компаніях сотні співробітників, цілими днями стукаючи по клавіатурі.

Anaplan робить ставку на розроблений Google додаток Tensorflow. Відповідна бібліотека програм з відкритим кодом доступна в інтернеті кожному і дає можливість розробникам по всьому світі долучитися до вдосконалення технологій разом з експертами Google.

Таким компаніям як Zalando теж розслаблятися не варто. Адже з подальшим розвитком цифрових технологій економіка дедалі менше потребує будь-яких посередників у торгівлі чи наданні послуг. Вже нині часто вистачає для замовлення у будь-якій частині світу потрібної продукції кількох кліків, тоді як раніше на тих самих поставках заробляли десятки посередників.

Фінансова галузь вже відреагувала на ці виклики і кинулася розробляти децентралізовані бази даних, як це робиться з використанням технологій Blockchain для майнінгу біткоінів. Програмісти по всьому світі працюють над вдосконаленням таких розрахункових систем для банківської сфери і страхування. Чим не привід непокоїтися з приводу майбутнього для таких компаній як Clearstream? Це - дочірня компанія Франкфуртської біржі, яка заробляє гроші на проведенні транзакцій з цінними паперами.

Застереження від технологічної революції

Керівник Tesla Ілон Маск, якого важко назвати людиною непрогресивною, вже давно застерігає від ризиків, пов'язаних з розвитком штучного інтелекту. "Швидкість розвитку є драматичною. Ми маємо думати, як нам зробити запровадження супер-інтелекту сумісним з нашим суспільством. Гадаю, це найтяжча екзистенційна криза, яку нам доведеться пережити у недалекому майбутньому", - заявив Маск днями на одній з міжнародних конференцій з питань новітніх технологій.

Зазвичай Маск не є прибічником будь-якого регулювання і жорсткого нагляду. Але у ситуації зі штучним інтелектом усе інакше, каже він. Тому Ілон Маск вимагає створення державних інститутів, які мали би контролювати поширення штучного інтелекту. "Запам'ятайте мої слова: штучний інтелект значно небезпечніший за ядерну зброю", - застерігає Маск.