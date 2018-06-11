 Штучний інтелект - друг чи ворог? (анімація) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2018

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Політика й суспільство

Штучний інтелект - друг чи ворог? (анімація)

Під час діагностування раку, гри у шахи чи розшифрування ієрогліфів та античних писань комп'ютер знову і знову здобуває перемогу над людиною. Чи може штучний інтелект стати ворогом людства?

Roboter (Colourbox)

Машини стають дедалі розумнішими. Багато в чому вони випереджають людей і роблять процеси виробництва більш ефективними. Та чи зможе штучний інтелект колись розвинути своє власне мислення?

DW.COM

Штучний інтелект у хірургії - незабаром реальність? (відео)

Штучний інтелект має моделювати індивідуальне лікування пацієнтів. У Німеччині нові технології вже досягли відповідного рівня. (21.03.2018)  

Штучний інтелект: ми всі станемо безробітними?

Одні пов'язують зі штучним інтелектом нові можливості, інші застерігають перед величезними ризиками. Штучний інтелект є вже й темою для урядів. Так, у відомстві канцлера ФРН цим питанням займається "цифровий" підрозділ. (19.03.2018)  

Штучний інтелект від Google боротиметься з тролями

Інтернет-гігант Google вирішив допомогти медіа фільтрувати онлайн-коментарі. Наразі інструмент працює лише з англійською мовою. (24.02.2017)  

Коментар: Так можна контролювати Facebook

Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. (26.03.2018)  

Яких працівників замінять роботи

За прогнозами консалтингової компанії A.T. Kearney, вже через 20 років деякі робочі місця, на яких сьогодні ще працюють люди, займуть роботи. DW з'ясувала, в яких галузях штучний інтелект конкуруватиме з людським. (27.09.2016)  

Аудіо й відео до теми

Найкращі роботи 2017-го (05.01.2018)  

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