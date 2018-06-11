Штучний інтелект - друг чи ворог? (анімація)

Під час діагностування раку, гри у шахи чи розшифрування ієрогліфів та античних писань комп'ютер знову і знову здобуває перемогу над людиною. Чи може штучний інтелект стати ворогом людства?
Машини стають дедалі розумнішими. Багато в чому вони випереджають людей і роблять процеси виробництва більш ефективними. Та чи зможе штучний інтелект колись розвинути своє власне мислення?
Штучний інтелект має моделювати індивідуальне лікування пацієнтів. У Німеччині нові технології вже досягли відповідного рівня. (21.03.2018)
Одні пов'язують зі штучним інтелектом нові можливості, інші застерігають перед величезними ризиками. Штучний інтелект є вже й темою для урядів. Так, у відомстві канцлера ФРН цим питанням займається "цифровий" підрозділ. (19.03.2018)
Інтернет-гігант Google вирішив допомогти медіа фільтрувати онлайн-коментарі. Наразі інструмент працює лише з англійською мовою. (24.02.2017)