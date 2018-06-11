Штучний інтелект - друг чи ворог? (анімація)

Яких працівників замінять роботи

За прогнозами консалтингової компанії A.T. Kearney, вже через 20 років деякі робочі місця, на яких сьогодні ще працюють люди, займуть роботи. DW з'ясувала, в яких галузях штучний інтелект конкуруватиме з людським. (27.09.2016)