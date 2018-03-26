 Штат Юта у США першим послабив норми нагляду за дітьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Штат Юта у США першим послабив норми нагляду за дітьми

Відтепер дітям у штаті Юта дозволено без супроводу батьків ходити до школи та супермаркету.

Діти в штаті Айова (архівне фото)

У американському штаті Юта вперше у США послабили законодавство щодо нагляду батьків за дітьми. Тепер діти у цьому штаті можуть ходити до супермаркету або до школи без супроводу батьків. Як пише інформагенція dpa у суботу, 31 березня, прихильники так званого руху free range ("вільний простір" або "вільний біг") вважають новий закон найліберальнішим у США.

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Правила нагляду за дітьми у США є доволі жорсткими порівняно з європейськими країнами. Наприклад, у штаті Іллінойс заборонено залишати дітей самих аж до 14 років. Дитина, яка сама грається на дитячому майданчику або сама повертається зі школи, вже може слугувати причиною для звинувачення батьків у "нехтуванні" дитиною, пояснює член Палати представників від Республіканської партії Бред Доу. Доу назвав лібералізацію в Юті "заходом проти надокучливості", оскільки тепер соціальні служби не можуть більше "надокучати" батькам через ситуації, коли дитина сама, наприклад, йде до супермаркету за продуктами, а сфокусуються на тих випадках, де батьки дітьми справді нехтують.

Як повідомляє The New York Times, прихильники лібералізації правил контролю за дітьми є і серед лібералів, і серед консерваторів, оскільки цей закон, з одного боку, дає більше свободи розвитку дитини, а з іншого - дозволяє батькам самим вирішувати, як організовувати батьківство. The New York Times пише, що тепер низка інших штатів розглядають можливості ухвалити подібні закони.
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