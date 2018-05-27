 Штаб ООС повідомив про загибель на Донбасі двох військових ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Штаб ООС повідомив про загибель на Донбасі двох військових ЗСУ

У штабі ООС заявляють про двох загиблих серед українських бійців та п'ятьох вбитих бойовиків.

На Донбасі тривають обстріли

На Донбасі тривають обстріли

Впродовж доби 6 червня внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Про це вранці у четвер, 7 червня, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). 

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Усі 15 членів Радбезу ООН, в тому числі Росія, схвалили текст заяви на підтримку виконання мінських домовленостей та територіальної цілісності України. Це була перша заява Радбезу ООН щодо України з 2017 року. (07.06.2018)

За п'ять місяців поточного року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули щонайменше двоє дітей, ще 10 дістали поранення, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ. (01.06.2018)

У штабі ООС заявляють, що ситуація на Донбасі залишається складною, але контрольованою. "Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. Українська сторона фіксує активізацію сепаратистів у темну пору доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкине, та повідомляє, що загалом сепаратисти обстрілювали позиції українських військових 25 разів, з них 2 рази із застосуванням мінометів.

Нагадаємо, на початку червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Гуґ повідомив загалом про 28 загиблих і понад 80 поранених серед мирних жителів з початку року.

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