 Штаб АТО: На Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Штаб АТО: На Донбасі загинув один український військовий

На Сході України в неділю загинув один український солдат, повідомили в штабі АТО. І Київ, і сепаратисти на Донбасі заявляють про порушення режиму припинення вогню.

Українські солдати на Донбасі

Українські солдати на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув у неділю, 25 березня, у зоні бойових дій на Донбасі. "На жаль, внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі Facebook.

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У штабі АТО звинувачують бойовиків з самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" у подальшому порушенні домовленості щодо повного припинення вогню. "Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні. Обстріли велися по Опитному, Лебединому, Пісках, Талаківці, Авдіївці, Богданівці, Широкиному, а також Верхньоторецькому. Крім того, за цими даними, зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам'янки та Мар'їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Водночас представник так званої "ДНР" звинуватив українських військових в обстрілах села Комінтерново у Волноваському районі.  Як передає агентство "Інтерфакс", бойовики "ДНР" також стверджують, що в районі Горлівки внаслідок обстрілів загинула жінка. 

Як повідомлялося, 5 березня у зоні бойових дії на Донбасі оголосили так зване "весняне перемир'я", про яке домовилися в Мінську представники Тристоронньої контактної групи. Сторони регулярно звинувачують одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
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