 Шотландія ввела мінімальні ціни на алкогольні напої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

Шотландія ввела мінімальні ціни на алкогольні напої

Крок спрямований передусім на захист здоров'я громадян, пояснюють в шотландському уряді.

Магазин з алкоголем в Единбурзі

Магазин з алкоголем в Единбурзі

Від вівторка, 1 травня, у Шотландії діють мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Відтепер найменший цінник має становити не менше 50 пенсів (0,68 долара США, близько 18 гривень) за 10 мілілітрів чистого алкоголю. Тобто пляшка пива коштуватиме близько 70 пенсів, пляшка вина - п'ять фунтів (≈180 гривень). Прем'єрка Нікола Стерджен назвала цей крок "досить сміливим", цитує агенція AP.

"Усе каже про те, що мінімальні ціни скоротять смертність від пов'язаних з алкоголем захворювань та загалом зменшать шкідливий вплив алкоголю на суспільство", - пояснила вона. Рішення привітали представники сфери охорони здоров'я.

Відповідні правила були ухвалені парламентом ще у 2012 роцІ, проте набуття ними чинності відтермінувалося через судову тяганину із Асоціацією шотландського віскі - там заявляли, що це несправедливо вдарить по кишенях відповідальних любителів перехилити чарочку з невеликим доходом. Наприкінці минулого року суд виніс рішення на користь уряду.

За даними шотландського уряду, медіанна тижнева зарплата до оподаткування у Шотландії станом на кінець минулого року становила 547,3 фунта стерлінгів. За інформацією відповідних органів, зловживання алкоголем спричиняє в Шотландії 697 випадків госпіталізації та 22 смерті на тиждень. У регіоні продають алкоголю в розрахунку на одного дорослого на 20 відсотків більше, ніж в інших історичних провінціях Сполученого Королівства.

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  • Stillleben Bier Fass

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Правильний келих

    Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

  • Bildergalerie Weizenbier

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Оманливі відсотки

    Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

  • Symbolbild Bier Alster Alsterwasser Radler Bayern Bierglas

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Все в перемішку

    У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

  • Bildergalerie Biergläser

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Різнобарвне пиво

    Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

  • Alkohol in der Öffentlichkeit

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Пити дозволено!

    В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

  • Plastikflaschen Pfand

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Тільки не до смітника!

    Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська


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Посилання в інтернеті

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