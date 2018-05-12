 Шотландський парламент відхлив проект закону про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Шотландський парламент відхлив проект закону про Brexit

Шотландські депутати відхилили запропонований Лондоном законопроект про вихід Великобританії з ЄС. Голосування не зупинить ухвалення закону, однак такий крок може ускладнити відносини між Лондоном та Единбургом.

Шотландський парламент

Шотландський парламент

Регіональний парламент Шотландії на своєму засіданні у вівторок, 15 травня, відхилив проект закону про вихід Великобританії з ЄС. Після жвавих дебатів 93 депутати парламенту проголосували проти запропонованого з Лондона проекту, 30 висловилися за, повідомляє агентство dpa.

І хоча це голосування не має зобов'язувальної сили для центрального уряду та не може зупинити процедуру ухвалення закону, однак такий крок шотландських парламентарів обіцяє подальше ускладнення відносин між Лондоном та Единбургом. Це - перший випадок, коли шотландський парламент відмовився схвалити законопроект з Лондона.

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Закон про вихід з ЄС повинен усунути основу для чинності правових норм ЄС в країні та водночас перевести їх в національне законодавство з метою уникнення хаосу після Brexit. Уряд в Единбурзі вимагає, щоб якнайбільше сфер, які на даний момент регулюються з Брюсселя, перейшли в компетенцію регіональної влади. Йдеться передусім про сільське господарство та риболовлю. Із пропозиціями Лондона більшість місцевих депутатів не погоджується.

Утім, ще з більшими проблемами уряд Терези Мей може зіткнутися при ухваленні закону в британському парламенті. Палата лордів раніше запропонувала до нього десятки поправок, серед яких і щодо подальшого перебування Великобританії у митному союзі та єдиному ринку ЄС. А тому з інтересом очікують, коли законопроект знову розглядатимуть у Палаті громад, в якій у Мей - незначна більшість. Не виключено, що частина проєвропейських депутатів серед консерваторів виступить проти урядового законопроекту.
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