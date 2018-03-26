Школи, дитсадки і ТРЦ в Україні перевірять на безпечність

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України проведе масштабну кампанію з перевірки на виконання заходів безпеки в українських закладах сфери торгівлі, розваг та освіти. Згідно з оприлюдненим в четвер, 29 березня, повідомленням офіційного веб-сайту Кабінету міністрів України, заходи мають стартувати у п'ятницю, 30 березня.

Перевіркам зокрема підлягатимуть торгово-розважальні центри (ТРЦ), кінотеатри, школи, дитсадки та інші місця масового скупчення людей, зазначається в повідомленні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з главою ДСНС Миколою Чечоткіним наголосив, що такі перевірки необхідно зробити якомога швидше в повній координації з місцевою владою. За його словами, ці заходи не можуть бути інструментом тиску, але мають забезпечити безпеку громадян. "Нам потрібні не штрафні санкції, а безпека людей. Важливо, щоб ми швидко проводили перевірки, давали рекомендації, і вони виконувалися", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, 25 березня внаслідок пожежі у торгово-розважальному центрі в російському місті Кемерово загинуло щонайменше 64 людини, більшість з яких діти. За даними слідства, до трагедії такого масштабу призвело зокрема грубе порушення правил пожежної безпеки.