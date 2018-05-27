 Швеція проводить наймасштабніші військові навчання з 1975 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Швеція проводить наймасштабніші військові навчання з 1975 року

У Швеції з нагоди національного свята відбуваються найбільші за понад 40 років військові маневри. Участь в них беруть 22 тисячі резервістів.

У Швеції відбуваються великі військові навчання

У Швеції відбуваються великі військові навчання

На тлі загострення кризи у відносинах між західними країнами та Росією Швеція проводить найбільші військові навчання з 1975 року. За даними армії, у загальнонаціональних військових маневрах, які відбуваються у Національний день країни у середу, 6 червня, взяли участь 40 батальйонів та 22 тисячі резервістів.

"Наша місія полягає у посиленні військової обороноздатності Швеції та вдосконаленні наших оперативних можливостей", - заявив верховний головнокомандувач Швеції Мікаель Біден. Резервісти мають "критичне" значення для оборони країни, сказав він. Учасники маневрів патрулюють вулиці міст, порти та аеропорти країни у день свята, повідомляє шведське видання The Local. 

DW.COM

Очікується, що дипломати відпочинуть та згенерують нові ідеї. Зокрема йдеться про врегулювання ситуації в Сирії. (21.04.2018)

У Швеції випустили буклет з інформацією про те, які продукти варто запасати на випадок війни або катастрофи, як допомогти обороні країни, а також як визначати фейкові новини. (22.05.2018)

Минулого місяця в Швеції випустили буклет з інформацією для громадян щодо того, як поводитися у разі війни, природних катаклізмів і кібератак. Буклет має назву "Якщо прийде війна чи криза" (If Crisis or War Comes). Востаннє подібний буклет було видано в Швеції у 1961 році, у часи "холодної війни".

Швеція не має спільного кордону з Росією і не є членом НАТО. Утім, дипломатична напруга між Стокгольмом та Москвою нещодавно суттєво зросла, зокрема, через отруєння екс-розвідника Скрипаля у Великобританії. Крім того, шведська влада попереджає про ймовірність втручання Москви у парламентські вибори в країні, заплановані на вересень, повідомляє агенція AFP.

Дивитись відео 02:19
Now live
02:19 хв

"Профілактика" нападу Росії у Швеції (25.05.2018)

Аудіо й відео до теми

"Профілактика" нападу Росії у Швеції (25.05.2018)  

Також за темою

Військові навчання у Швеції: щоб не прийшли "зелені чоловічки" (29.09.2017) 29.09.2017

Швеція провела найбільші за останні 20 років військові навчання. Тема маневрів – зупинити потенційного нападника. Після анексії Криму Росією Швеція вирішила посилили армію та навіть поновила військовий призов, який скасувала ще сім років тому.

Маневри Aurora17 - найбільші за 20 років у Швеції. У легенді навчань легко вгадується потенційний нападник - Росія.

У Швеції завершились військові навчання проти "зелених чоловічків" з Росії (відео) 29.09.2017

Маневри "Aurora17" - найбільші за 20 років у Швеції. У легенді навчань легко вгадується потенційний нападник - Росія.

Russland Militärübung mit GRAD Raketenwerfer

Росія почала масштабні військові навчання, в тому числі у Криму 05.09.2017

Навчання російських ракетних військ і артилерії відбудеться на 19-ти полігонах Південного військового округу РФ, до якого входить, зокрема, й окупований Крим.

Докладно

Відповіді Меркель у Бундестазі

"Смаження Меркель на грилі" не сталося

Перше випробування годиною депутатських запитань канцлерка ФРН пройшла успішно, вважає Єнс Турау.  

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов

Інтерв'ю DW із заступником міністра економрозвитку України

Нефьодов: в Україні половина із майже 3500 держпідприємств - кандидати на банкрутство. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  