 Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки

У Швеції почали збирати екологічний податок при продажі авіаквитків. Він стягується майже з усіх пасажирів та складає до 39 євро.

Екологічний податок діє на всіх рейсах зі Швеції

Аеропорт Стокгольма

Швеція в неділю, 1 квітня, запровадила екологічний податок при продажі авіаквитків. Він стягується майже з усіх пасажирів і має на меті зменшення впливу повітряних перевезень на клімат. "Метою податку є мінімізація викидів вуглецю, до яких призвело радикальне збільшення авіаперевезень", - заявила міністерка клімату, представниця Зелених Ізабелла Ловін, повідомляє шведська газета Dagens Nyheter.

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Податок додаватиметься до ціни квитка на всі рейси, що відправляються з усіх аеропортів Швеції. Він складає від 60 до 400 крон (від 5,8 до 38,8 євро) залежно від місця призначення. Податок стягуватиметься з усіх пасажирів, окрім дітей до двох років, екіпажів літаків, пасажирів, які зупиняються на території Швеції, не змінюючи літаків, а в деяких випадках - і транзитних пасажирів.

Згідно з опитуванням, опублікованим 25 березня Dagens Nyheter, 53 відсотки шведів висловились на користь нового податку. Однак опозиційна партія "Центр" критикувала запровадження цього збору, закликаючи зобов'язати авіакомпанії використовувати біопаливо.
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