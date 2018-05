Швеція випустила буклет з порадами, як вижити під час війни та катаклізмів

Шведський уряд у понеділок, 21 травня, презентував буклет з інформацією для громадян щодо того, як поводитися у разі війни, природних катаклізмів і кібератак. Буклет має назву "Якщо прийде війна чи криза" (If Crisis or War Comes). Востаннє подібний буклет було видано в Швеції у 1961 році, у часи "холодної війни", зазначає агентство AFP.

Буклет підготувала Шведська цивільна агенція надзвичайних ситуацій (SCCA). Матеріал розішлють 4,8 мільйона громадян Швеції у період між 28 травня і 3 червня. "Навіть якщо Швеція і безпечніша, ніж багато інших країн… небезпеки все одно існують, - заявив Ден Еліассон, очільник SCCA. - Важливо, щоб кожен мав знання, що нам загрожує, щоб ми могли підготуватися на той випадок, якщо трапиться щоб серйозне".

Серед іншого, у тексті буклету йдеться про необхідність підготувати запас продуктів та інших ресурсів на випадок надзвичайної ситуації, про способи знайти укриття чи долучитися до оборони країни у ролі військового або цивільного віком від 16 до 70 років. Також автори матеріалу надають інформацію про виявлення фейкових новин, зазначає агентство dpa.

20-сторінковий буклет не вказує на жодну конкретну країну як на потенційного агресора, однак випуск довідкового матеріалу відбувся на тлі останнього наростання напруженості у відносинах між Заходом та Росією. Швеція не є членом НАТО і не має сухопутного кордону з Росією, але восени 2014 року поблизу Стокгольма було зафіксовано невідому субмарину, після чого російські літаки кілька разів порушували повітряний простір Швеції.