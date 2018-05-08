Швейцарія розсекретила рахунки екс-"регіонала" Єфремова

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов відомий своєю категоричною проросійською і антизахідною риторикою. Утім, виявляється, сім'я Єфремових, так само як і чимало інших осіб з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, не гребувала виводити значні суми коштів сумнівного походження на Захід, зокрема до Швейцарії. Про це свідчать документи, оприлюднені днями у реєстрі судових справ Швейцарії, які є у розпорядженні DW.

33 мільйони на швейцарських рахунках

За інформацією швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів, на пов'язані з провідним екс-"регіоналом" рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків. Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні. Саме до австрійської столиці у липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор. Відтоді екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича. Згідно з документами, які містяться в українському реєстрі судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів державного підприємства "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі. Згідно з матеріалами кримінальної справи, Олександр Єфремов чинив незаконний вплив з використанням владних повноважень на керівництво "Луганськвугілля", аби схилити їх до співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремовим.

У результаті, як випливає, своєю чергою, із швейцарських судових документів, держпідприємство купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.

У Верховній Раді Олександр Єфремов очолював фракції Партії регіонів

"Український Ходорковський"

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року. Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли колишнього головного "регіонала" у Верховній Раді з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки. Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.

Як повідомили DW у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили DW у Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Судді, які не вміють читати

Туманними виглядають і перспективи кримінальної справи проти Олександра Єфремова в Україні. Кілька років її розслідування, вочевидь, майже не просувалося. Лише у лютому цього року на запит слідчого українські суди розпорядилися надати доступ до рахунків підконтрольних Єфремовим фірм у низці українських банків. Через ці рахунки, вважає слідство, виводилися незаконно отримані кошти "Луганськвугілля". Тепер у розпорядженні генеральної прокуратури України будуть і документи зі Швейцарії. Поступ у розслідуванні однак залежить, перш за все, від наполегливості слідчих і від неупередженості суддів. А до цього подекуди виникають запитання. Зокрема, у березні 2017 року Апеляційний суд міста Києва розпорядився випустити Олександра Єфремова на волю, визнавши підозри проти екс-"регіонала" необґрунтованою. Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що… інформація про результати державних закупівель, а також заява про посадові злочини, які містяться в матеріалах судового провадження, "є такою, що неможливо прочитати через надзвичайно низьку якість її копіювання".

Таким чином, якби не справа про сепаратизм, Олександр Єфремов вже більше року був би на волі, бо слідчі не вміють робити ксерокопії документів, а судді не можуть або не хочуть їх читати.