 Швейцарська лабораторія не сумнівається у висновках британських експертів у ″справі Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
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Новини

Швейцарська лабораторія не сумнівається у висновках британських експертів у "справі Скрипаля"

В акредитованих лабораторіях ОЗХЗ діють "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої можна довіряти, відзначають експерти лабораторії у швейцарському місті Шпіц.

Штаб-квартира Організації із заборони хімічної зброї

Штаб-квартира Організації із заборони хімічної зброї

Центр радіологічного і хіміко-біологічного аналізу в швейцарському місті Шпіц закликав не сумніватися у висновках британських експертів щодо характеру токсичного хімікату, який було використано під час отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Таку заяву представники лабораторії оприлюднили в Twitter у неділю, 15 квітня. Швейцарська сторона відзначає "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої "можна довіряти".

Раніше британські експерти заявили, що вони ідентифікували речовину, якою були отруєні Скрипаль та його донька, як нервово-паралітичну бойову отруйну речовину "Новачок". Британська лабораторія "Портон-Даун" є "акредитованою лабораторією" Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), як і центр у швейцарському місті Шпіц, йдеться у заяві.

Напередодні, 14 квітня, глава російського МЗС Сергій Лавров з посиланням на швейцарських експертів повідомив про виявлення в зразках із Солсбері слідів нервово-паралітичної отруйної речовини BZ і високої концентрації речовини A-234. Заяву російської сторони "може прокоментувати лише ОЗХЗ", наголосили представники лабораторії в Шпіці.

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Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії. (12.04.2018)

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні. (10.04.2018)

Отруєння у Солсбері

Колишній полковник Головного розвідувального управління генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. За даними Лондона, вони були отруєні високотоксичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Британські спецслужби вважають, що отрута була виготовлена в Росії. 9 квітня Юлію Скрипаль виписали з лікарніі доправили ​​в безпечне місце. Її батько як і раніше перебуває у клініці Солсбері.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та низка інших держав вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.

13 березня британський уряд опублікував лист радника з безпеки прем'єрки країни Терези Мей до генсека НАТО, в якому стверджується, що російські спецслужби до отруєння щонайменше п'ять років стежили за Скрипалями.
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