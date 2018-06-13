ЧС-2018 у Росії: чи налаштовані німці туди їхати? (відео)

Німеччина - країна запеклих футбольних уболівальників, і нинішній чемпіонат світу - не виняток. За кількістю куплених квитків німці - на 5 місці. Однак знайти тих, хто поїде в Росію, нам не вдається. Крім двох основних причин - дорого і далеко, багатьом заважає мовний бар'єр. А для деяких грає роль і політична складова.