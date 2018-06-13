ЧС-2018 у Росії: чи налаштовані німці туди їхати? (відео)

Чи вважають німці прийнятним їхати на футбол до країни, проти якої діють європейські санкції? Що думають футбольні вболівальники в Німеччині про майбутню світову першість у РФ?
Німеччина - країна запеклих футбольних уболівальників, і нинішній чемпіонат світу - не виняток. За кількістю куплених квитків німці - на 5 місці. Однак знайти тих, хто поїде в Росію, нам не вдається. Крім двох основних причин - дорого і далеко, багатьом заважає мовний бар'єр. А для деяких грає роль і політична складова.
Чи варто світовим лідерам їхати на чемпіонат світу з футболу до РФ? Це стало складним питанням для політиків у багатьох країнах. Керівництво кількох країн справді вирішило утриматися від поїздки до Росії. (14.06.2018)
"Хтось обов'язково зніме про це нову "Олімпію". А хтось інший обов'язково цей фільм відзначить", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (13.06.2018)
Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет. (13.06.2018)