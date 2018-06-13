 ЧС-2018 у Росії: чи налаштовані німці туди їхати? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 15.06.2018

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ЧС-2018 у Росії: чи налаштовані німці туди їхати? (відео)

Чи вважають німці прийнятним їхати на футбол до країни, проти якої діють європейські санкції? Що думають футбольні вболівальники в Німеччині про майбутню світову першість у РФ?

Чемпіонат світу з футболу в Росії

Німеччина - країна запеклих футбольних уболівальників, і нинішній чемпіонат світу - не виняток. За кількістю куплених квитків німці - на 5 місці. Однак знайти тих, хто поїде в Росію, нам не вдається. Крім двох основних причин - дорого і далеко, багатьом заважає мовний бар'єр. А для деяких грає роль і політична складова. 

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ЧС-2018: хто із західних політиків не поїде на мундіаль до Росії

Чи варто світовим лідерам їхати на чемпіонат світу з футболу до РФ? Це стало складним питанням для політиків у багатьох країнах. Керівництво кількох країн справді вирішило утриматися від поїздки до Росії. (14.06.2018)  

Сергій Жадан: Коли монстра легітимізують

"Хтось обов'язково зніме про це нову "Олімпію". А хтось інший обов'язково цей фільм відзначить", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (13.06.2018)  

Західні спецслужби рекомендують футбольним фанатам не брати до Росії гаджети

Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет. (13.06.2018)  

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Чи варто світовим лідерам їхати на чемпіонат світу з футболу до РФ? Це стало складним питанням для політиків у багатьох країнах. Керівництво кількох країн справді вирішило утриматися від поїздки до Росії.

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