 ЧС-2018: німці перепросили шведів за занадто емоційне святкування перемоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

ЧС-2018: німці перепросили шведів за занадто емоційне святкування перемоги

Тренер збірної Швеції звинуватив німецьких гравців і штаб в некоректній поведінці після матчу. Збірна Німеччини принесла вибачення.

Тренер бундестіму Йоахім Лев під час матчу зі шведами

Тренер бундестіму Йоахім Лев під час матчу зі шведами

Національна збірна Німеччини з футболу принесла вибачення за бурхливу реакцію свого тренерського штабу на поразку шведської команди під час протистояння збірних двох країн. Про це у неділю, 24 червня, повідомляється у Twitter бундестіму.

"Це була емоційна гра. Після її завершення якісь реакції або жести нашого тренерського штабу на адресу шведської лави були занадто емоційними. Це не відповідає нашій манері поведінки. Ми вибачилися перед шведським тренером і його збірною. Просимо вибачення!"- йдеться в заяві збірної Німеччини.

Тренер команди Швеції Янне Андерссон після матчу з Німеччиною розкритикував поведінку гравців і штабу німецької збірної. "Вони почали показувати жести, які мене сильно розлютили", - сказав Андерссон. За його словами, це була некоректна поведінка. Тренер шведської збірної, зокрема, звинуватив представників Німеччини у тому, що вони святкували перемогу безпосередньо перед лавою Швеції, а також штовхали шведів.

Нагадаємо, ввечері 23 червня збірна ФРН перемогла збірну Швеції у матчі другого кола групового етапу Чемпіонату світу з футболу-2018 у російському місті Сочі. Гра завершилась з рахунком 2:1 на користь німців. Поступаючись шведам, німці змогли спочатку зрівняти рахунок, а на останній доданій хвилині забити переможний гол. Ця гра була дуже важливою для чинних чемпіонів світу, оскільки перший матч проти мексиканців вони програли. Тому для того, щоб зберегти шанси на вихід з групи, їм потрібна була перемога над шведами.

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