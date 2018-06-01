 ЧС-2018: куди доведе язик англійською у Москві (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.06.2018

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Політика й суспільство

ЧС-2018: куди доведе язик англійською у Москві (відео)

Чи готові росіяни до прийому гостей Чемпіонату світу з футболу 2018 року в мовному плані? Кореспондент DW провів експеримент у центрі Москви.

Russland Fußball WM 2018 Maskottchen (picture-alliance/L. Perenyi)

Згідно з дослідженням, заледве 30% росіян володіють англійською. Але їх це, судячи з усього, не бентежить. З футбольними фанами вони сподіваються заприязнитися за допомогою гостинності та щедрості - рис, які зрозумілі в цілому світі.

 

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Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року йдеться не про порозуміння між народами, а про прибуток. Тож політикам треба триматися осторонь цього спектаклю, вважає євродепутатка Ребекка Гармс. (04.05.2018)  

МЗС України рекомендує українцям не їхати на ЧС-2018

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. (15.05.2018)  

HRW закликала до бойкоту відкриття ЧС-2018 в Росії

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала світових лідерів не відвідувати відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії через її участь в сирійській війні. (22.05.2018)  

Спонсори не поспішають підтримувати ЧС-2018 у Росії

Останніми роками від ФІФА відвернулося багато західних спонсорів. Але і компанії з Росії не готові підтримати проведення ЧС у своїй країні. (15.12.2017)  

Бойкот ЧС-2018 у Росії: що думають у Європарламенті

60 євродепутатів закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. DW опитала парламентарів, яке практичне значення може мати бойкот та як він вплине на діалог Заходу та РФ. (21.04.2018)  

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