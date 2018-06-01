ЧС-2018: куди доведе язик англійською у Москві (відео)

Чи готові росіяни до прийому гостей Чемпіонату світу з футболу 2018 року в мовному плані? Кореспондент DW провів експеримент у центрі Москви.
Згідно з дослідженням, заледве 30% росіян володіють англійською. Але їх це, судячи з усього, не бентежить. З футбольними фанами вони сподіваються заприязнитися за допомогою гостинності та щедрості - рис, які зрозумілі в цілому світі.
На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року йдеться не про порозуміння між народами, а про прибуток. Тож політикам треба триматися осторонь цього спектаклю, вважає євродепутатка Ребекка Гармс. (04.05.2018)
Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. (15.05.2018)
Правозахисна організація Human Rights Watch закликала світових лідерів не відвідувати відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії через її участь в сирійській війні. (22.05.2018)
Останніми роками від ФІФА відвернулося багато західних спонсорів. Але і компанії з Росії не готові підтримати проведення ЧС у своїй країні. (15.12.2017)