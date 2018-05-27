 ЧС-2018: Зелені у ЄП представили мапу Росії з місцями утримання політв′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

ЧС-2018: Зелені у ЄП представили мапу Росії з місцями утримання політв'язнів

Фракція Зелених у Європарламенті представила інтерактивну мапу РФ, аби привернути увагу вболівальників на ЧС-2018 з футболу до переслідувань з політичних мотивів у Росії.

Залежно від того, в якому режимі переглядати карту, можна побачити або стадіони, або місця утримання політв'язнів

Залежно від того, в якому режимі переглядати карту, можна побачити або стадіони, або місця утримання політв'язнів

Фракція Зелених у Європарламенті запустила акцію, покликану привернути увагу футбольних фанатів до порушень прав людини у Росії, де незабаром розпочнеться Чемпіонат світу з футболу-2018. Цю акцію євродепутатка від Німеччини Ребекка Гармс (Rebecca Harms) представила у Брюсселі у середу, 6 червня, передає кореспондент DW.

На окремій сторінці на сайті Зелених представлено дві мапи Росії. На одній з них зображені стадіони, де будуть відбуватися матчі ЧС. Якщо ж перемикач перевести з положення "чесна гра" у "порушення правил", то на мапі вже видно не стадіони, а розташування тюрем, де у РФ тримають політичних в'язнів, зокрема йукраїнського режисера Олега Сенцова, який три тижні тому оголосив голодування. Сторінка на даний момент доступна лише англійською. Але її планують перекласти ще німецькою, російською та французькою.

Залежно від того, в якому режимі переглядати карту, можна побачити або стадіони, або місця утримання політв'язнів

Залежно від того, в якому режимі переглядати карту, можна побачити або стадіони, або місця утримання політв'язнів

Ребекка Гармс вважає, що  чемпіонат "може бути сприятливим моментом надати людям, які люблять футбол, глибше розуміння того, чим є Росія на сьогодні". Зі сторінки можна перейти до списку 158 політичних в'язнів, з яких понад 60 - українці. Список склала російська правозахисна організація "Меморіал". "Це список далекий від того, щоб бути повним. Він включає лише тих осіб і справи, щодо яких ми змогли зібрати та проаналізувати інформацію, достатню для переконливого висновку про політичну мотивованість та незаконну природу їхнього переслідування", - зазначили в організації.

Також на сторінці кожен охочий може підтримати петицію із закликом до ФІФА порушити цю тему під час контактів з російськими чиновниками та особисто Путіним. "Я сподіваюся, ми не будемо політичною силою, яка псує життя футбольних фанів, а сподіваюся, що ми зможемо мотивувати вболівальників показати більше відповідальності, якщо ФІФА ухвалила хибне рішення щодо того, де проводити чемпіонат", - пояснила Гармс.

DW.COM

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Крім того, вона нагадала про лист 60 євродепутатів із закликом до урядів країн ЄС не відвідувати чемпіонат у Росії. Політик наголосила, що вона ніколи не закликала до цілковитого бойкоту, мова йде лише про урядовців і, передусім, глав держав і урядів, яким не варто долучатися до Путіна на ЧС-2018, таким чином "посилюючи його позицію", спрямовану проти ЄС, а також його стратегію агресії, передусім проти України.

Критики заклику переконані, що бойкот буде неефективним, а натомість спортивні заходи можуть дати можливість налагодити діалог. Гармс з цим не погоджується. Вона вважає, що дипломатичні виклики, такі як "війна проти України, окупація Криму, роль Росії у жорстокій війні в Сирії", не можна вирішити на футбольному стадіоні. Для цього є інші місця, наприклад, Мінськ або Женева, зазначила євродепутатка у коментарі DW.

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Посилання в інтернеті

Мапа Росії з місцями проведення матчів ЧС-2018 та утримання політв'язнів

Аудіо й відео до теми

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Чи загрожує Росії бойкот Чемпіонату світу з футболу (28.03.2017)  

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