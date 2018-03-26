Чотири російських дипломати залишили Німеччину

Чотири російські дипломати, яких Берлін вирішив вислати в рамках акції на підтримку Великобританії після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки, залишили територію Німеччини. Про це в понеділок, 2 квітня, повідомили в МЗС ФРН і посольстві РФ в Берліні. Перший секретар російського диппредставництва Денис Микерін повідомив, що дипломати залишили країну в минулі вихідні.

Представник німецького МЗС заявив, що було вислано саме цих осіб через їхні "зв'язки зі спецслужбами" відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини. При цьому, за його словами, Росія може замінити висланих диппрацівників новими. Вислання російських дипломатів із Німеччини відбулося вперше за десять років.

У відповідь на дії Німеччини Росія застосувала дзеркальні заходи - вона також висилає чотирьох німецьких дипломатів. За даними інформагенції dpa, до 6 квітня Росію мають залишити військовий та військово-повітряний аташе посольства Німеччини в Москві, а також та співробітники федеральної поліції і Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Триває вислання російських дипломатів і з інших країн. На минулих вихідних в Росію повернулися диппрацівники із США. В аеропорт Внуково прибули два літаки зі 171 російським громадянином з Вашингтона та Нью-Йорка - 60 дипломатів, а також члени їхніх родин.

Нагадаємо, що десятки західних країн оголосили про вислання близько 140 російських дипломатів на тлі скандалу навколо отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Великобританія поклала відповідальність за цей злочин на Росію і оголосила про вислання співробітників російського посольства в Лондоні, а також про можливість закриття російського торговельного представництва.

Москва у відповідь заявила про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки європейських країн та Канади.