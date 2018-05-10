 Чорногорія: журналісти під прицілом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.05.2018
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Європа

Чорногорія: журналісти під прицілом

У Чорногорії стріляли в журналістку Оліверу Лакич. Незалежна преса та опозиція звинувачують президента країни Міло Джукановича у причетності до нападів на журналістів.

У Чорногорії стріляли в журналістку Оліверу Лакіч

Незалежна газета "Vijesti" ("Новини")

ЗМІ, пов'язані з урядом, лаконічно повідомили, що особу "O. L." поранили вогнепальною зброєю за незрозумілих обставин. Насправді ж: неподалік від своєї квартири у столиці Чорногорії Подгориці 8 травня була поранена пострілом у праву ногу журналістка Олівера Лакич (Olivera Lakić), співробітниця незалежної газети "Vijesti" ("Новини"). Офіційно з приводу нападу на журналістку уряд не висловився, жодних заяв із засудженням цього злочину не було. Можливо, це пов'язано з тим, що президент країни Міло Джуканович нещодавно звинуватив "Vijesti" в тому, що вони сповідують "фашистські ідеї".

Напади за шаблоном?

Засновник і співвласник опозиційної газети "Vijesti" Желько Іванович (Željko Ivanović) розповів DW, що справжня причина таких образливих закидів - розслідування їхнього видання щодо корупції та організованої злочинності. Вже було 25 нападів на співробітників та майно газети. І все це за чітким шаблоном: спершу Джуканович цькує видання, а потім відбуваються напади.

В опозиційну журналістку Оліверу Лакич стріляли неподалік від її квартири у столиці Чорногорії Подгориці

В опозиційну журналістку Оліверу Лакич стріляли неподалік від її квартири у столиці Чорногорії Подгориці

"Поки Джуканович залишається господарем та імператором", - каже Іванович, - "газета як один з найбільш надійних ЗМІ у Чорногорії та регіоні буде страждати від терору, тому що всі кримінальні угруповання, про які ми пишемо і які організовують ці атаки, залишаються захищеними і недоторканими".

На Оліверу Лакич на тому самому місці вже був напад шість років тому. Поранення були такими серйозними, що її госпіталізували. Найімовірніше, це сталося через її розслідування злочинів у тютюновій промисловості в Чорногорії. Виконавця заарештували і засудили, але не замовників. Погрози журналістці не припинялися. Вона тимчасово звільнилася з редакції та була під захистом поліції 31 місяць.

Життя під захистом поліції

Таке життя немає нічого спільного зі звичайним. Чорногорський журналіст-розслідувач Туфік Софтич (Tufik Softić) знає з власного досвіду, що таке жити під прицілом злочинців. У 2007 році його жорстоко побили двоє людей у масках перед його будинком у місті Беране на північному сході країни. До цього він писав для газети "Vijesti" та опозиційного тижневика "Монітор" про незаконний обіг наркотиків та зв'язки між криміналом та політичною елітою. Зловмисників так і не зловили. А у 2013 році стався вибух перед будинком Софтіча. Після цього йому надали захист поліції. Цей інцидент так само не розкрили.

Мітингувальники після нападу на Оліверу Лакич вийшли з гаслами Зупиніть насильство та За життя без страху )

Мітингувальники після нападу на Оліверу Лакич вийшли з гаслами "Зупиніть насильство" та "За життя без страху"

Про напад на свою колегу Оліверу Лакич Туфік Софтич дізнався під час поїздки на конференцію ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації у Македонії. Він сказав DW, що за майже три десятиліття, коли Міло Джуканович є найвпливовішою людиною у Чорногорії, сталося багато нападів на журналістів. І жоден з цих нападів не був розкритий, особливо ті, які могли мати політичне або кримінальне підґрунтя. 

"У Чорногорії  мафія і держава зрослися, і вже немає явної межі між ними. Політики часто виступають проти критичних ЗМІ. Прикладом може служити твердження Джукановича, що газета "Vijesti" - фашистська. Це підбурює злочинців, їхні напади безкарно повторюються. Як маємо ми, Олівера та я, почувати себе у безпеці в Чорногорії?" - скаржиться журналіст-розслідувач Туфік Софтич.

У рейтингу свободи преси, який нещодавно оприлюднила організація "Репортери без кордонів", Чорногорія посідає 103 місце зі 180 держав, що, здається, підтверджує точку зору Софтича.

Багатій і його мішені

Журнал "Forbes" неодноразово писав про Міло Джукановича як одного з найбагатших політиків у Європі. Він, його брат Ацо та сестра Ана Коларевич разом мають приблизно 136 мільйонів євро - чималі сімейні активи у бідній адріатичній країні з півмільйоном жителів.

Один з найбагатших політиків Європи - президент Чорногорії Міло Джуканович

Один з найбагатших політиків Європи - президент Чорногорії Міло Джуканович

Джуканович, який у минулому асоціювався з масштабною міжнародною контрабандою цигарок, також є політичним гарантом інтеграції Чорногорії з Заходом. Незалежність держави, недавнє здобуття членства у НАТОта кандидатство на вступ до Євросоюзу - це справа його життя. Критики Джукановича стверджують, що Захід жертвує своїми цінностями заради геополітичної вигоди.

Таким чином, ЄС також причетний до нападів на журналістів - через свою нездатність допомогти, каже Желько Іванович. Він сподівається, що період безкарності у Чорногорії колись таки завершиться. А поки він та його колеги повинні просто вистояти і стерпіти цинічне невтручання ЄС. Наприклад, коли головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні зустрічає президента Джукановича у Брюсселі та хвалить його "за європейські цінності й прагнення до прогресу Чорногорії у зближенні з ЄС". "Доки Євросоюз обмежуватиметься реакцією на кшталт надії на те, що "компетентні органи зможуть знайти замовників і виконавців" та висловлювати свої співчуття", - критикує Іванович, - "доти незалежні ЗМІ та журналісти у Чорногорії залишатимуться мішенями у тирі".

DW співпрацює з газетою "Vijesti" з 2016 року. Наш автор Драгослав Дедович - автор щотижневої колонки, яка публікується одночасно в обох ЗМІ.
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Докладно

У Чорногорії стріляли в журналістку Оліверу Лакіч

Чорногорія: журналісти під прицілом

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