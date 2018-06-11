Чому євроскептики і популісти перемогли в Італії? (відео)

9 років тому родина Бароне змушена була залишити Сицилію. На бідному півдні не вдавалося знайти працю з достойним заробітком, якого вистачало б для безбідного існування. Тож, батько й син розуміють, чому багато італійців нині роблять ставку на популістів, які обіцяють новий старт. Вони переконані, що новий уряд популістів "Руху п'яти зірок" та ультраправих "Ліги Півночі" зможуть повернути Італії гордість за своє походження, зокрема, і в їхній рідній Сицилії. Настрої в Італії стають дедалі більш націоналістичними. Дивіться в репортажі DW.