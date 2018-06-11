 Чому євроскептики і популісти перемогли в Італії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2018

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Політика й суспільство

Чому євроскептики і популісти перемогли в Італії? (відео)

Новий уряд з популістів "Руху п'яти зірок" та правих з "Ліги Півночі" підігріває антиєвропейські настрої в Італії. Дехто побоюється, щоб криза не призвела до виходу Італії з ЄС.

Italien Wahl | Plakate Wahlsieger Luigi Di Maio & Matteo Salvini (DW/G. Matthes)

Вибори в Італії

9 років тому родина Бароне змушена була залишити Сицилію. На бідному півдні не вдавалося знайти працю з достойним заробітком, якого вистачало б для безбідного існування. Тож, батько й син розуміють, чому багато італійців нині роблять ставку на популістів, які обіцяють новий старт. Вони переконані, що новий уряд популістів "Руху п'яти зірок" та ультраправих "Ліги Півночі" зможуть повернути Італії гордість за своє походження, зокрема, і в їхній рідній Сицилії. Настрої в Італії стають дедалі більш націоналістичними. Дивіться в репортажі DW.

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Коментар: Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

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