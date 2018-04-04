 Чому Україна не хоче відпускати ″Норд″ і екіпаж корабля? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.04.2018
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Україна

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля?

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії.

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord (Facebook/DPSUkraine)

"Норд" в порту Бердянська

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором перебувало в Азовському морі за кілька десятків кілометрів від українського узбережжя, коли його затримали співробітники Державної прикордонної служби України. Як з'ясували українські прикордонники, судно зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

Що закидає українська сторона капітану та екіпажу судна "Норд"

За даними української сторони, члени екіпажу порушили одразу кілька законів. По-перше в Києві наполягають, що судно є українським. У 2014 році "Норд" незаконно захопили в Керчі росіяни, при цьому судновласник порушив норми міжнародного морського права, змінивши український прапор на російський, наводить аргументи українська сторона. Мовляв, це теж саме, якби, наприклад, виїхати на машині з чужими номерами, пояснив у розмові з DW постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Крім того, за словами Бабіна, в Києві вказують на незаконний вихід корабля з закритого Україною порту Керч. З червня 2014 року уряд України офіційно призупинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Українська сторона також вважає, що "Норд" завдав шкоду Україні, оскільки під час виходу або заходу до порту, судно має сплатити належні збори українській державі. 

DW.COM

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І нарешті в Україні дії екіпажу судна "Норд" розцінюють як браконьєрство. У Києві пояснюють, що фактично це судно здійснювало риболовлю  в Азовському морі за квотою Російської Федерації, на що не мало права. Справа в тому, що судна під прапором Росії можуть ловити рибу в Азовському морі лише відповідно до протоколу розподілу квот. Цей протокол затверджується щороку двосторонньою комісією, яка збирається раз на рік і навіть зараз, попри анексію Росією Криму та бойові дії на Донбасі.

Що кажуть про інцидент навколо судна "Норд" у Росії

Саме на цю домовленість і посилається російська сторона, виправдовуючи дії екіпажу судна і звинувачуючи українську сторону в порушенні міжнародних договорів. У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що екіпаж корабля мав усі необхідні документи для риболовлі в акваторії Азовського моря. На це в Україні відповідають, що за цими домовленостями і квотами, рибу мають ловити справжні російські судна з російських територій, а не українські з анексованого Росією Криму.

Тим часом речниця МЗС Росії Марія Захарова порівняла українських прикордонників із сомалійськими піратами. В Москві вимагають звільнити членів екіпажу і повернути "Норд" власнику. А командування Чорноморського флоту РФ у російських ЗМІ вже погрожує можливістю постійної присутності сил ЧФ в Азовському морі. Як там кажуть, через "небезпеку захоплення російських суден і загрозу "державного піратства".

Можлива подальша доля риболовецького судна "Норд" і його екіпажу

30 березня Херсонський міський суд заарештував судно "Норд". Він нині стоїть у Бердянську. На членів команди були складені адміністративні протоколи на суму від трьох тисяч до трьох з половиною тисяч гривень. А капітану Володимиру Горбенку інкримінують "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави". 6 квітня український суд узяв його під варту до 31 травня з правом внесення застави на суму близько однієї тисячі євро. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Пізніше адвокат Володимира Горбенка заявив, що за капітана внесли заставу, але через Великодні свята в Україні, він зможе вийти з-під варти лише 10 квітня. 

Тоді ж, 10 квітня, усі члени екіпажу затриманого корабля мають прийти на допит до Служби безпеки України, як свідки в кримінальній справі проти їхнього капітана. За даними Держприкордонної служби, членів екіпажу, які наразі перебувають в одному з готелів Маріуполя, вже двічі намагались таємно вивезти до Росії російські дипломати: спершу вони намагались це зробити через адміністративну межу "Чонгар", а пізніше через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. За даними прикордонників, вивезти команду за межі України намагалися представники генерального консульства Росії під прикриттям свого імунітету. Під час прикордонного контролю особи, які їхали у двох автомобілях із дипломатичними номерами Росії як пасажири, замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до Росії. Але прикордонники встановили, що власниками документів є члени команди судна "Норд" і що ці особи є громадянами України. Через це екіпаж не випустили і повернули назад в Україну.
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