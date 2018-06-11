 Чому Україна досі не повернула награбоване ″сім’єю″ Януковича? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.06.2018

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Україна

Чому Україна досі не повернула награбоване "сім’єю" Януковича?

За чотири роки Україна так і не змогла повернути більшу частину активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. Кримінальні справи розвалюються, санкції знімаються, констатують журналісти-розслідувачі.

Колишній президент України Віктор Янукович (архівне фото)

Колишній президент України Віктор Янукович (архівне фото)

За часів президентства Віктора Януковича вхід до його резиденції  Межигір’я був категорично заборонений журналістам. Після його втечі у 2014 році саме у Межигір’ї щороку в червні збираються громадські активісти та журналісти-розслідувачі. У межах конференції "Mezhyhirya Festival" вони обмінюються інформацією про хід розслідування в справах екс-посадовців та про поверненням в Україну активів "сім’ї" Януковича. 

Учасники цьогорічної конференції не приховували свого песимізму. "Справи "сім’ї"  Януковича не розкриваються, ледве рухаються, або взагалі розвалюються", - каже журналіст-розслідувач проекту Слідство.інфо Ганна Бабінець. У Transparency International Ukraine вказують на те, що за чотири роки Україна не спромоглася довести до завершення жодної справи колишніх високопосадовців. "З кожним місяцем ми втрачаємо можливість повернути, хоча б частково, активи з дикими цифрами, які Янукович з соратниками вивів з України", - заявила представниця Transparency International Ukraine Катерина Риженко, виступаючи на Mezhyhiryafest.

Час іде докази втрачаються

Колишні соратники Януковича успішно судяться в Європейському Союзі через замороження їхніх активів. Останнім таким прикладом стала справа колишнього очільника Національного банку України Сергія Арбузова, якого в Україні підозрюють у незаконному збагаченні. На початку червня 2018 року Європейський суд юстиції скасував рішення Ради ЄС про замороження його активів за період з березня 2017 року по березень 2018 року. Причина: розслідування справи за підозрою у незаконному збагаченні щодо нього в Україні практично не просувається.

Раніше тут стояли яхти Яунковича, тепер збираються анткикорупційні активісти та журналісти-розслідувачі - ангар для яхт у Межигір'ї

Раніше тут стояли яхти Яунковича, тепер збираються анткикорупційні активісти та журналісти-розслідувачі - ангар для яхт у Межигір'ї

Щоправда активи Арбузова поки що залишаються заморожені, оскільки нині діє вже нове рішення Ради ЄС, для скасування якого потрібна нова постанова суду. Однак такі перемоги в судах можуть призвести до того, що врешті-решт санкції проти нього, так само як і низки інших осіб із санкційного списку, не будуть продовжені. Так, Рада Євросоюзу цього року вже скасувала санкції проти колишнього депутата від Партії регіонів Сергія Клюєва та колишньої міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш. У ЄС дійшли висновку, що немає достатніх обґрунтувань продовжувати санкції проти екс-посадовців.

Визнають це і в Генеральній прокуратурі України (ГПУ). Там пояснюють, що санкційний список проти чиновників часів Януковича скорочується через відсутність доказів та роботу міжнародних юристів, які працюють на колишніх українських топ-чиновників. "У них дуже потужні юридичні компанії, які їх обслуговують на території України та за кордоном. Ми відчуваємо спротив і тут, і там, але рухаємося вперед", -  виправдовується речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк не вірить, що ГПУ бракувало доказів. "Знаю, що докази у деяких справах були вичерпними, зокрема, по колишнім членам Партії регіонів Андрію і Сергію Клюєвим працювали фінансові розвідки США, України, Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну", - зазначає виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Вона пояснює, що міжнародні правоохоронці  зібрали всі дані про транзакції цих соратників Януковича по всім країнам і ця інформація  була відома ГПУ ще в 2014 році, але по цій інформації не було кримінальних проваджень.

Результати розслідувань є?

Лисенко відкидає звинувачення про бездіяльність українських правоохоронців. Він нагадав, що торік завдяки закону про спецконфіскацію активів, набутих завдяки корупції чи відмивання коштів, до держбюджету вдалось повернути понад 10 мільярдів гривень. Загалом же  завдяки цьому закону, за його словами, повернуто 44 мільярди гривень. "Тому казати, що нічого не зроблено, некоректно", - сказав Андрій Лисенко.

Межигір'я повернули у власність української держави, а виведені за кордон сім'єю Януковича активи?

Межигір'я повернули у власність української держави, а виведені за кордон сім'єю Януковича активи?

Крім того, продовжив Лисенко, за чотири роки вдалося повернути у державну власність колишню резиденцію Віктора Януковича. За поданням прокуратури Києва в серпні минулого року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція "Межигір’я" ще в 2007 році була виведена з державної власності. У листопаді Вищий господарський суд України своїм рішенням остаточно перевів її у держвласність.

За словами Лисенка, в ці дні Одеський нафтопереробний завод, який фігурував у схемі олігарха Сергія Курченка, має бути переданий у власність держави. Нерухоме майно, земельну ділянку, яка належить заводу та ТОВ "Енергія і газ України" в рамках цього кримінального провадження вже конфіскували на користь держави. Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає більше 5 мільярдів гривень. Також у рамках провадження про корупційні злочини оточення Віктора Януковича конфісковано стадіон "Металіст" у Харкові.

Замовчення небезпечної тенденції

Однак, як кажуть у Центрі протидії корупції, за рясними цифрами конфіскації в звітах ГПУ замовчується небезпечна тенденція - колишні високопосадовці використовують будь-які можливості, аби зняти зі себе звинувачення та навіть спробувати повернутися в Україну.

DW.COM

Вже два роки у Ліхтенштейні заблоковані активи, пов’язані з Віктором Януковичем і його оточенням. Про долю виведеної з України власності DW розпитала головного фінансового детектива князівства. (26.02.2016)

Суд ЄС зняв санкції з депутата ВР Сергія Клюєва. Вперше суд скасував чинні санкції проти оточення Януковича, а не санкції минулих років. Причина та сама: брак поступу у розслідуванні кримінальних справ. (21.02.2018)

Зняття санкцій ЄС з Сергія Клюєва - радше символічна поразка Києва. Адже санкції не заважали братам розпродавати активи після втечі. Такі як елітна нерухомість у Відні, стежка від якої веде аж до "Межигір'я". (07.03.2018)

Справи колишніх посадовців з оточення Януковича от уже три роки "висять" у ГПУ, а подекуди й успішно закриваються. Приклад - справа Миколи Злочевського, екс-міністра екології в уряді Миколи Азарова. (07.02.2017)

Як приклад, тут може слугувати екс-міністр екології в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський, якого спочатку підозрювали в Україні в незаконному збагаченні. Однак ця справа була закрита. Натомість ГПУ відкрила кримінальне провадження проти бухгалтера однієї з компаній, яка входить до структури групи Burisma, що контролюється Злочевським, звинувативши компанію в несплаті податків обсягом у 180 мільйонів гривень. Тим часом податки сплачені, обвинувачення зняті.

Також екс-міністр фінансів в уряді Азарова Юрій Колобов вже може спати спокійно в Іспанії, де він перебуває після втечі з України. ГПУ вже не підозрює його у розкраданні коштів і в лютому цього року зняла з нього обвинувачення, оскільки, за інформацією українських прокурорів, Колобов дав ГПУ свідчення. До того ж, вже закінчились строки позовної давності по його справі.

"У ГПУ є професіонали, які б хотіли довести ці справи до кінця, але якщо зробити це якісно, то потрібно буде зачепити когось, хто зараз при владі у кріслах міністрів, заступників, народних депутатів, які допомагали красти Януковичу", - вважає Дарина Каленюк. Вона переконана, що саме причетність до кримінальних схем минулого нинішніх політиків та високопосадовців є причиною відсутності чіткого прогресу в розслідуванні корупційних злочинів "сім’ї" Віктора Януковича.

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