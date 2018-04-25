Чому стиль і терплячість важливі для кар'єри (відео)

Якщо ви, споглядаючи свою кар'єру, розмірковуєте: "Чоловіче, давно пора зробити крок на наступний щабель", - у нас є для вас чудовий взірець. Він, поза сумнівом, найтерплячіший працівник у світі. Наступнику британського престолу Чарльзу у листопаді виповниться 70. А він усе ще чекає на роботу свого життя. Однак при цьому він завжди стильно одягнений. Дивіться про особливості гардероба принца в сюжеті DW.