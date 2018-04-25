 Чому стиль і терплячість важливі для кар′єри (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 07.05.2018
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Культура й стиль життя

Чому стиль і терплячість важливі для кар'єри (відео)

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії.

Bildergalerie Oase al-Ula in Saudi-Arabien | Prinz Charles (picture-alliance/empics/J. Stillwell)

Якщо ви, споглядаючи свою кар'єру, розмірковуєте: "Чоловіче, давно пора зробити крок на наступний щабель", - у нас є для вас чудовий взірець. Він, поза сумнівом, найтерплячіший працівник у світі. Наступнику британського престолу Чарльзу у листопаді виповниться 70. А він усе ще чекає на роботу свого життя. Однак при цьому він завжди стильно одягнений. Дивіться про особливості гардероба принца в сюжеті DW.

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Як виглядати стильно попри "casual friday" в офісі (відео)

Повсякденна п'ятниця - це міф, стверджує стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Ви ж не працюєте по п'ятницях гірше! Утім, якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, як вдягтися буденно, але стильно. (16.04.2018)  

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Що є визначальним, аби вважатися стильним? (відео)

Що таке взірець стилю? Ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює різницю між класикою та екстравагантністю у стилі і стверджує, що навіть північнокорейський лідер Кім Чен Ин є стильним. (19.02.2018)  

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Фотогалерея

Bildergalerie ‘Repicturing Homeless’ (Havas Germany/Getty Images)

Інший погляд на безпритульних

Проект Repicturing Homeless поставив собі за мету змінити ставлення до безхатченків. 

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