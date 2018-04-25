Чому стиль і терплячість важливі для кар'єри (відео)

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії.
Якщо ви, споглядаючи свою кар'єру, розмірковуєте: "Чоловіче, давно пора зробити крок на наступний щабель", - у нас є для вас чудовий взірець. Він, поза сумнівом, найтерплячіший працівник у світі. Наступнику британського престолу Чарльзу у листопаді виповниться 70. А він усе ще чекає на роботу свого життя. Однак при цьому він завжди стильно одягнений. Дивіться про особливості гардероба принца в сюжеті DW.
Повсякденна п'ятниця - це міф, стверджує стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Ви ж не працюєте по п'ятницях гірше! Утім, якщо "casual friday" у вашій фірмі таки є, дивіться, як вдягтися буденно, але стильно. (16.04.2018)
Замість джинсів та футболок - костюм та краватка. Що діловому чоловіку необхідно мати в своєму гардеробі та як пристойно одягатися в офіс, знає стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. (11.12.2017)