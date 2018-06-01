 Чому німці п′ють воду з-під крана? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2018

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Політика й суспільство

Чому німці п'ють воду з-під крана? (відео)

У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".

Leitungswasser (picture-alliance/R. Weihrauch)

Чайник без накипу - це можливо! Десятки тисяч проб на рік, суворі закони захисту статусу заповідників ґрунтових і наземних вод та сучасні системи їх очистки. Все це разом функціонує заради чистої питної води у Німеччині. Дивіться у відеоблозі Михайла Малого.

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Чиста питна вода з крана: як це робиться у Німеччині

Тисячі хімічних аналізів та бактеріологічних досліджень щороку - якість німецької води постійно контролюється. Як наслідок - воду п’ють з-під крана, не побоюючись за здоров’я. (05.04.2018)  

Дослідження: Мінеральна вода у пляшках містить мікропластик

Результати міжнародного дослідження мікропластику свідчать, що бутильована питна вода забруднюється від самих пляшок. (15.03.2018)  

Єврокомісія пропонує заходи, аби європейці пили більше води з-під крана

Єврокомісія має намір розширити доступ жителів ЄС до якісної проточної води. Очікується, що домогосподарства в ЄС завдяки збільшенню споживання води з-під крана заощаджуватимуть щорічно 600 мільйонів євро. (01.02.2018)  

Питна вода: бактерії та водорості замість хлору

За деякими даними, майже половина населення України користується питною водою, яка не відповідає не лише сучасним європейським нормам, а й тим, що діяли в Радянському Союзі у 80-х роках. (18.03.2006)  

Аудіо й відео до теми

Секрет чистої води з-під крану в Німеччині (29.05.2018)  

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Чому німці п'ють воду з-під крана? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (05.06.2018) 05.06.2018

Чайник без накипу - це можливо! Десятки тисяч проб на рік, суворі закони захисту статусу заповідників ґрунтових і наземних вод та сучасні системи їх очистки. Все це разом функціонує заради чистої питної води у Німеччині.

Klärwerk Wasseraufbereitung Trinkwasser Abwasser

Чиста питна вода з крана: як це робиться у Німеччині 05.04.2018

Тисячі хімічних аналізів та бактеріологічних досліджень щороку - якість німецької води постійно контролюється. Як наслідок - воду п’ють з-під крана, не побоюючись за здоров’я.

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