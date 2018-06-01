Чому німці п'ють воду з-під крана? (відео)

Чайник без накипу - це можливо! Десятки тисяч проб на рік, суворі закони захисту статусу заповідників ґрунтових і наземних вод та сучасні системи їх очистки. Все це разом функціонує заради чистої питної води у Німеччині. Дивіться у відеоблозі Михайла Малого.