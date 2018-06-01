Чому німці п'ють воду з-під крана? (відео)

У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Чайник без накипу - це можливо! Десятки тисяч проб на рік, суворі закони захисту статусу заповідників ґрунтових і наземних вод та сучасні системи їх очистки. Все це разом функціонує заради чистої питної води у Німеччині. Дивіться у відеоблозі Михайла Малого.
Тисячі хімічних аналізів та бактеріологічних досліджень щороку - якість німецької води постійно контролюється. Як наслідок - воду п’ють з-під крана, не побоюючись за здоров’я. (05.04.2018)
Результати міжнародного дослідження мікропластику свідчать, що бутильована питна вода забруднюється від самих пляшок. (15.03.2018)
Єврокомісія має намір розширити доступ жителів ЄС до якісної проточної води. Очікується, що домогосподарства в ЄС завдяки збільшенню споживання води з-під крана заощаджуватимуть щорічно 600 мільйонів євро. (01.02.2018)