Чому німецьким пенсіонерам живеться добре (відео)

Німецька пенсійна система вважається однією з найефективніших у світі. Пенсіонери в Німеччині - це найбільш купівельноспроможна верства населення. Як їм це вдається?
Із 12 мільйонів українських пенсіонерів 8 мільйонів отримують мінімалку, тобто фактично живуть за межею бідності. Це дві третини. З 18 мільйонів німецьких пенсіонерів лише кожен шостий - бідний за німецькими мірками. Дивіться, як працює пенсійна система Німеччини:
Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме? (04.04.2018)