 Чому німецьким пенсіонерам живеться добре (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.04.2018
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Економіка

Чому німецьким пенсіонерам живеться добре (відео)

Німецька пенсійна система вважається однією з найефективніших у світі. Пенсіонери в Німеччині - це найбільш купівельноспроможна верства населення. Як їм це вдається?

Пенсійна система у Німеччині.

Із 12 мільйонів українських пенсіонерів 8 мільйонів отримують мінімалку, тобто фактично живуть за межею бідності. Це дві третини. З 18 мільйонів німецьких пенсіонерів лише кожен шостий - бідний за німецькими мірками. Дивіться, як працює пенсійна система Німеччини:

 

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