Чому німецьким пенсіонерам живеться добре (відео)

Із 12 мільйонів українських пенсіонерів 8 мільйонів отримують мінімалку, тобто фактично живуть за межею бідності. Це дві третини. З 18 мільйонів німецьких пенсіонерів лише кожен шостий - бідний за німецькими мірками. Дивіться, як працює пенсійна система Німеччини: