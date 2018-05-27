 Чому керівництво СДПН схвалило політику глави МЗС ФРН щодо Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.05.2018

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Європа

Чому керівництво СДПН схвалило політику глави МЗС ФРН щодо Росії

Критика дій Москви міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом не суперечить ідеї розширення діалогу з Росією, вважають німецькі соціал-демократи.

Гайко Маас (ліворуч) та Сергій Лавров під час зустрічі в Москві 10 травня

Гайко Маас (ліворуч) та Сергій Лавров під час зустрічі в Москві 10 травня

Вранці у понеділок, 28 травня, російські ЗМІ докладно повідомляли про засідання президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яке мало відбутися в цей день. На цьому засіданні, була впевнена, наприклад, газета "Взгляд", "однопартійці вимагатимуть від глави МЗС Німеччини пом'якшити курс у відносинах з Росією".

Міністр закордонних справ в четвертому уряді канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Гайко Маас (Heiko Maas), який є представником СДПН, використовує більш жорсткий тон, говорячи про відносини з Росією і оцінюючи політику Кремля, ніж його попередники на цій посаді.

Спір з Росією не суперечить партнерству

Прогноз "Взгляда", однак, не справдився. Відносини з Росією хоч і були головною темою на засіданні президії СДПН, але лідери соціал-демократів не розкритикували, а навпаки, підтримали свого міністра закордонних справ і навіть подякували йому, про що повідомив на прес-конференції за підсумками засідання генеральний секретар партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil).

Генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль

Генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль

Соціал-демократи вдячні Гайко Маасу за результативний діалог з Росією, заявив він, маючи на увазі зусилля міністра з реанімації Ради НАТО-Росія та зустрічей у так званому "нормандському форматі". "В останні тижні багато що прийшло в рух, - зазначив Клінґбайль, - тому став можливим більш інтенсивний, ніж в останні роки, діалог з Росією". Про це, за його словами, свідчить і досягнута на переговорах Мааса в Москві домовленість про візит Сергія Лаврова у вересні до Берліна.

Утім, при цьому в СДПН згодні з тим, що в діалозі з Москвою не слід обминати гострі кути, що потрібно критикувати ті дії Росії, які німецькі соціал-демократи вважають неправильними. "Заперечувати, показувати, з чим ти не згоден - це теж частина стратегічного партнерства", - пояснив Клінґбайль.

Чотири тези про відносини з Москвою

Підбиваючи підсумки більш ніж годинної дискусії членів президії на російську тему, генеральний секретар СДПН сформулював чотири тези, що відображають підхід цієї партії. Перший - це велике значення, яке надають соціал-демократи німецько-російським відносинам, як з історичної точки зору, так і в контексті актуальної ситуації на світовій арені.

Другий висновок, до якого прийшли учасники засідання, полягає в тому, що німецько-російські відносини зараз щоразу виявляються на зламі, і Клінґбайль не залишив сумніву в тому, кого СДПН вважає відповідальним за це. Він згадав анексію Криму, а також поведінку Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії, що, за його словами, "є важким випробуванням для наших відносин".

По-третє, продовжував генеральний секретар партії, ми хочемо і далі підтримувати і зміцнювати діалог з Росією. Четверта теза - політика в інтересах збереження миру загалом, що здавна було, за його словами, "відмінною рисою, елементом ДНК німецької соціал-демократії".

Соціал-демократи і санкції ЄС

Слід зауважити, що і християнські демократи Анґели Меркель виступають щодо Росії приблизно з таких самих позицій. Вони теж ратують за підтримку і розширення діалогу з Москвою, виключають застосування сили при врегулюванні, наприклад, конфлікту на Сході України. І у питанні щодо санкцій, які ЄС запровадив стосовно Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів Донбасу, між обома правлячими партіями немає протиріч.

DW.COM

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"Що стосується теми санкцій, - відповів Клінґбайль одному з журналістів на прес-конференції, - в силі залишається те, що записано в коаліційній угоді: ми готові до демонтажу санкцій, якщо будуть дотримуватися мінські домовленості".

Попередник Мааса на посаді міністра закордонних справ Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel), щоправда, говорив про можливість пом'якшення цих санкцій, не чекаючи реалізації всіх пунктів Мінського протоколу. Але якщо уважно вчитатися в текст коаліційної угоди консерваторів і соціал-демократів, то і вона не виключає поетапної лібералізації санкційного режиму.

"При виконанні мінських домовленостей ми готові скасовувати санкції, - записано в коаліційній угоді, - і будемо вести про це діалог з нашими європейськими партнерами". Як в перекладі українською, так і у німецькому оригіналі ("Bei Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sind wir zu einem Abbau der Sanktionen bereit") ця фраза допускає різні тлумачення. Під "виконанням мінських домовленостей" не обов'язково розуміти завершення цього процесу, а "скасовувати санкції" можна і поетапно.

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