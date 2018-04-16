Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео)

Рейтинг Global Firepower враховує понад півсотні показників країни. Окрім бонусів за, приміром, географічне розташування чи членство в НАТО, є система штрафів. Зокрема, за нерозвинений флот, попри наявний вихід до моря, великий зовнішній борг, погане покриття доріг та інші фактори. Так-от саме через ці фактори Україна суттєво відстає. Подробиці - у сюжеті.