 Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2018
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Політика й суспільство

Чому з бойовим досвідом Україна лише на 29 місці в рейтингу армій світу? (відео)

Україна посіла 29 місце у цьогорічному міжнародному рейтингу армій світу Global Firepower. Це значно гірше, ніж до війни на Донбасі. Чому, попри бойовий досвід та реформування Збройних сил, показник погіршився?

Збройні сили України

Рейтинг Global Firepower враховує понад півсотні показників країни. Окрім бонусів за, приміром, географічне розташування чи членство в НАТО, є система штрафів. Зокрема, за нерозвинений флот, попри наявний вихід до моря, великий зовнішній борг, погане покриття доріг та інші фактори. Так-от саме через ці фактори Україна суттєво відстає. Подробиці - у сюжеті.

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