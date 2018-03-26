Чому в Польщі звільняють журналістів (відео)

Непокірних журналістів державних телеканалів польська влада змушує іти з роботи та навіть з професії, нарікають співробітники польських ЗМІ. Під тиском також приватні газети та мовники. Кінець свободи слова у Польщі?
Проблеми у незалежних журналістів почалися після приходу до влади консервативної партії "Право і справедливість" та ухвалення нового закону про ЗМІ
Новою концепцією державного телебачення Польщі стала відданість урядовому курсу. Звільнення понад двохсот журналістів викликало протести. Але їх таки замінили на слухняних журналістів, а генеральним директором Польського громадського телебачення призначили зручну для уряду людину. Уряд назвав це "маленьким законом про ЗМІ".
Тисячі євреїв були змушені покинути Польщу у 1968 році в зв'язку з антисемітською кампанією комуністичного режиму. Через 50 років "закон про Голокост" викликав нову хвилю антисемітизму. (14.03.2018)
Два роки тому партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (ПіС) отримала на виборах абсолютну більшість. Вона безсоромно використовує наявний владний ресурс, але й передвиборні обіцянки переважно виконує. (25.10.2017)
Європарламент схвалив запровадження Євросоюзом жорстких санкцій проти Польщі, де уряд націонал-консерваторів згортає демократію та верховенство права. (01.03.2018)