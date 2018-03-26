 Чому в Польщі звільняють журналістів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2018
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Політика й суспільство

Чому в Польщі звільняють журналістів (відео)

Непокірних журналістів державних телеканалів польська влада змушує іти з роботи та навіть з професії, нарікають співробітники польських ЗМІ. Під тиском також приватні газети та мовники. Кінець свободи слова у Польщі?

Проблеми у незалежних журналістів почалися після приходу до влади консервативної партії Право і справедливість та ухвалення нового закону про ЗМІ

Проблеми у незалежних журналістів почалися після приходу до влади консервативної партії "Право і справедливість" та ухвалення нового закону про ЗМІ

Новою концепцією державного телебачення Польщі стала відданість урядовому курсу. Звільнення понад двохсот журналістів викликало протести. Але їх таки замінили на слухняних журналістів, а генеральним директором Польського громадського телебачення призначили зручну для уряду людину. Уряд назвав це "маленьким законом про ЗМІ".

 

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У Польщі зростає загроза нової хвилі антисемітизму

Тисячі євреїв були змушені покинути Польщу у 1968 році в зв'язку з антисемітською кампанією комуністичного режиму. Через 50 років "закон про Голокост" викликав нову хвилю антисемітизму. (14.03.2018)  

Два роки після тріумфу Качинського в Польщі: загроза правам людини

Два роки тому партія Ярослава Качинського "Право і справедливість" (ПіС) отримала на виборах абсолютну більшість. Вона безсоромно використовує наявний владний ресурс, але й передвиборні обіцянки переважно виконує. (25.10.2017)  

Європарламент підтримав жорсткі санкції проти Польщі

Європарламент схвалив запровадження Євросоюзом жорстких санкцій проти Польщі, де уряд націонал-консерваторів згортає демократію та верховенство права. (01.03.2018)  

"Репортери без кордонів" розкритикували плани правлячої партії Польщі

Глава організації "Репортери без кордонів" Крістіан Мір наголосив, що втілення планів партії "Право і справедливість" перешкоджатиме роботі журналістів. На його думку, це суперечить конституції країни. (17.12.2016)  

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Непокірних журналістів державних телеканалів польська влада змушує іти з роботи та навіть з професії, скаржаться працівники польських ЗМІ. Під тиском й приватні газети та мовники. Кінець свободи слова у Польщі?

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