Політика й суспільство

Чому в Польщі звільняють журналістів (відео)

Непокірних журналістів державних телеканалів польська влада змушує іти з роботи та навіть з професії, нарікають співробітники польських ЗМІ. Під тиском також приватні газети та мовники. Кінець свободи слова у Польщі?

Проблеми у незалежних журналістів почалися після приходу до влади консервативної партії "Право і справедливість" та ухвалення нового закону про ЗМІ

Новою концепцією державного телебачення Польщі стала відданість урядовому курсу. Звільнення понад двохсот журналістів викликало протести. Але їх таки замінили на слухняних журналістів, а генеральним директором Польського громадського телебачення призначили зручну для уряду людину. Уряд назвав це "маленьким законом про ЗМІ".

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