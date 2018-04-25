Чому в Німеччині так багато вулиць Карла Маркса

Ректор Трірського університету Міхаель Єкель (Michael Jäckel) категорично проти присвоєння цьому вишу імені Карла Маркса (Karl Marx), який народився в цьому німецькому місті рівно 200 років тому - 5 травня 1818 року. За словами Єкеля, він не бачить жодних підстав для того, щоб очолюваний ним вуз носив ім'я автора "Капіталу" і "Маніфесту комуністичної партії", нехай навіть цього року і відзначається його 200-річний ювілей і в зв'язку з цим в Німеччині заплановано чимало присвячених йому заходів. Університети не повинні ставати пропагандистами певних ідей або політичних переконань, наголошує Міхаель Єкель. Проте, про Карла Маркса в Німеччині нагадує багато що...

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Трір- батьківщина Карла Маркса. Всесвітньо відомий німецький філософ, соціолог, економіст, політичний журналіст і громадський діячнародився у цьому старовинному західнонімецькому місті 5 травня 1818 року. У центрі Тріра, на вулиці Брюккенштрассе, донині стоїть будинок, в якому Карл Маркс виріс і де зараз розташовується будинок-музей діча. Хоча в самому Трірі до "основоположника" ніколи особливої любові не відчували. Але в колишній НДР він був, звичайно, шанованим. Вулиць, бульварів, площ Карла Маркса у Східній Німеччині і сьогодні більше, ніж будь-яких інших, що носять чиїсь імена.

Будинок-музей Карла Маркса у західнонімецькому Трірі

У цілому близько 550 вулиць і площ в східнонімецьких містах і селах досі носять ім'я творця наукового комунізму. В одному тільки Берліні є і вулиця, і алея, і площа, крім того, школа і книжковий магазин, які до цього дня називаються на честь Маркса. Аналогічна картина в Лейпцигу, Дрездені, Ростоку. Не рідкість і пам'ятники - часто у парі з Фрідріхом Енгельсом.

Від Сталіна до Маркса

Знаменита Карл-Маркс-алея у східній частині Берліна спочатку називалася Великою Франкфуртської вулицею, а 21 грудня 1949 року - на 70-річний ювілей Сталіна - була перейменована в Алею Сталіна. Ну, а ім'я Карла Маркса стала носити з 1961 року, після розвінчання "культу особи".

Карл-Маркс-алея проходить через столичні райони Мітте (Центр) і Фрідріхсгайн. На найбільш довгому її відрізку, який припадає на Фрідріхсгайн, красуються монументальні житлові будинки сталінського неокласицизму, готелі, ресторани, кінотеатри і вежі з елементами естетики пруського архітектора Карла Фрідріха Шинкеля (Karl Friedrich Schinkel, 1787-1841). Ці будівлі зведені у 1950-і роки і покликані демонструвати міць і розкіш НДР.

А на відрізку Карл-Маркс-алеї, що пролягає через район Мітте, домінують панельні багатоповерхівки, побудовані тут в 1960-і роки. А починається Карл-Маркс-алея з площі Александерплац з її знаменитою телевізійної вежею.

Карл-Маркс-алея у Берліні

Після возз'єднання Німеччини постало питання про перейменування Карл-Маркс-алеї, але, врешті-решт, від цього вирішили відмовитися. Головний аргумент: до назви вулиці всі давно звикли, та й занадто дорого обійшовся б такий проект для Берліна, який постійно відчуває брак грошей.

А ось саксонське місто Хемніц, перейменоване у 1953 році в Карл-Маркс-Штадт, після розвалу НДР, вирішило повернути свою колишню назву, що походить з мови лужицьких сербів і означає "кам'янистий струмок". За це на референдумі проголосували 76 відсотків його мешканців. До слова, коли місто перейменовували в Карл-Маркс-Штадт, з його жителями з цього питання ніхто не радився. І Карл Маркс в Хемніці ніколи не був - тільки ніби одного разу проїжджав через нього потягом.

Від назви Карл-Маркс-Штадт місто відмовилось, однак від встановленого в його центрі величезного пам'ятника мислителю, виконаного радянським скульптором Левом Кербелі, позбуватись не стало. Цей бронзовий бюст заввишки 6 метрів і вагою 40 тонн вважається другим за величиною у світі - після Леніна в Улан-Уде.

Між іншим, не тільки на сході, а й на заході Німеччини є вулиці і площі, названі ім'ям Карла Маркса, - наприклад, у таких містах, як Гаґен або Шверте. У червні 2017 року, коли помер колишній канцлер ФРН, християнський демократ Гельмут Коль (Helmut Kohl), представники Християнсько-демократичного союзу виступили за те, щоб перейменувати всі ці вулиці на вулиці Коля. Однак ця ідея не зустріла розуміння.