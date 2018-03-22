 Чого чекати від валютної лібералізації в Україні? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Економіка

Чого чекати від валютної лібералізації в Україні?

Новий законопроект, що має відкрити шлях до прозорішої моделі валютного регулювання, дістав схвальні відгуки бізнесу та експертів. Вони вважають чинні правила безнадійно застарілими.

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На початку цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про валюту", який ще 12 березня, під час зустрічі із представниками українського та закордонного бізнесу, урочисто підписав та передав до парламенту як невідкладний президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що документ було розроблено "на його прохання" Національним банком України (НБУ) та великою кількістю експертів. "У ньому дозволено все, що прямо не заборонено. Це змінює логіку процесів", - сказав Порошенко.

У прес-службі НБУ впевнені, що ухвалення цього законопроекту відкриє для України шлях до нової - ліберальної та прозорої - моделі валютного регулювання. Нацбанк також наголошує на принципі "дозволено все, що не заборонено законом" - будь-які валютні операції між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. Процедури матимуть не дозвільний, а повідомлювальний характер для збору статистичних даних, а валютні обмеження запроваджуватимуться лише на короткий термін для подолання чи попередження криз, пояснюють у НБУ. Також у Нацбанку додають - нове валютне регулювання є кроком до виконання Україною своїх зобов'язань згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, адже завдяки цьому документу Київ взяв на себе забезпечення в тому числі і вільного руху капіталу.

Небачена підтримка

Законопроект про валюту вже дістав широку підтримку: попередньо  документ схвалили на Національній раді реформ, а український прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про надію на якнайшвидше його ухвалення Верховною Радою.

Власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, який був присутнім на зустрічі посадовців із бізнесом, теж вітає цю ініціативу. "Спрощуються легальні інвестиції за кордон, прибирається валютний контроль при операціях менших за 140 тисяч гривень, дозволяються внутрішні розрахунки у валюті", - розповідає бізнесмен про найважливіші, на його думку, новації. Погоджується із цим і інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса, називаючи передачу законопроекту до парламенту "однозначною перемогою", яка потішить інвесторів. 

Така майже одноголосна підтримка як з боку бізнесу, так і з боку урядовців пояснюється досить просто, каже виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За його словами, це пов'язано із тим, що документ майже не містить норм, які могли б пошкодити інтересам впливових груп у владі. Завдяки проведеним реформам та кадровим змінам у НБУ є шанс створити законопроект, який не міститиме корупційних ризиків та відповідатиме очікуванням бізнесу.

Звільнення капіталу

У НБУ пояснюють необхідність запровадження нового рамкового закону тим, що зараз валютний ринок в Україні регулює урядовий декрет, що датується 1993 роком, який не просто втратив ефективність, але й перетворився на одну із перепон для припливу капіталу в країну. І це не випадково, адже на початку 1990-х українська влада боялася масового витоку капіталу, який тоді як раз і почався.

Вишлінський підтверджує - старі нормативні акти не лише слідували логіці "нічого не випускати", але й в середньому мали вік близько 15 років, хоча були застарілими вже на момент свого написання. "Чинна нормативна база не відповідає не лише добі криптовалют, а й тому, що вважалося прийнятним у Європі десятиріччя тому", - пояснює експерт. 

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Українці зможуть класти на іноземні рахунки зароблені за кордоном гроші, а такод інвестувати свої кошти, які вони мають за межами України, без отримання ліцензій Національного банку України. (24.02.2017)

При цьому головна мета поки що чинних валютних правил - запобігти відтоку валюти з країни - вже давно не досягається. За словами старшого економіста київського Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Володимира Дубровського, жорсткі обмеження парадоксальним чином лише стимулюють бізнес виводити валюту з країни активніше. "Той, хто хоче вивести гроші, знайде схему, як це можна зробити. Але оскільки ці схеми потребують часу та додаткових ресурсів, кожного разу бізнесмени виводять максимально можливі суми", - каже експерт. Саме тому він вважає валютну лібералізацію важливою.

Натомість, у Центрі економічних стратегій називають одразу кілька позитивних сторін нового законопроекту. За словами Вишлінського, зняття бар'єрів для зовнішньоторговельних операцій на тлі Угоди про зону вільної торгівлі із ЄС може підвищити привабливість України для інвестицій. "Це класична схема того, як своє економічне зростання забезпечували країни Східної Європи", - пояснює експерт.

Але важливими, на його думку, ці новації будуть і для українських бізнесменів. Особливо для тих, хто продає свої товари на експорт, або створює продукцію із високою доданою вартістю. "Коли ти продаєш товари за кордон, або купуєш там запчастини, то маєш показувати банку контракт і продавати валютну виручку, а зараз це 50 відсотків", - каже Вишлінський. Багатьом бізнесам, додає він, це просто невигідно, особливо у період валютної нестабільності.

Не все одразу

Щоправда, експерти звертають увагу на той факт, що позитивні новації законопроекту можуть загальмувати на шляху реалізації. І йдеться не лише про час, який піде на ухвалення документа у парламенті. У Центрі економічної стратегії зазначають:  у прикінцевих положеннях міститься пункт про залежність лібералізації від ухвалення пакету законів щодо BEPS. Ідеться про так званий Base Erosion and Profit Shifting - проект Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку. У поточній редакції законопроекту забороняється пом'якшувати заходи з лібералізації до ухвалення цього пакету, зазначає Вишлінський.

Саме тому експерт пропонує зняти цю заборону, або щонайменше чітко визначити ті обмежувальні норми, які мають втратити чинність із запровадженням BEPS, а всі інші прив'язати лише до настання макроекономічної стабільності. "Зрозуміло, що НБУ хоче зробити все красиво та прозоро, але ми можемо дуже довго чекати, поки пакет щодо BEPS буде ухвалений і старі заборони залишатимуться чинними", - нарікає Вишлінський.

На думку усіх співрозмовників DW, політична підтримка влади разом із відсутністю опору бізнесу дають документу шанс уже найближчим часом отримати парламентське схвалення.
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Як виглядатимуть нові українські гроші (14.03.2018)

  • Уже на початку квітня ця новенька банкнота з'явится в гаманцях європейців. Голова Федерального банку Карл-Людвіґ Тіле (Carl-Ludwig Thiele, на фото) переконаний, що до 4 квітня всі підготовчі роботи для запровадження нової купюри будуть завершені. На першому етапі через банкомати та каси фінансових установ в обіг будуть введені 5,4 мільярда банкнот.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Він уже знає, якою є на дотик нова купюра

    Уже на початку квітня ця новенька банкнота з'явиться в гаманцях європейців. Голова Федерального банку Карл-Людвіґ Тіле (Carl-Ludwig Thiele, на фото) переконаний, що до 4 квітня всі підготовчі роботи для запровадження нової купюри будуть завершені. На першому етапі через банкомати та каси фінансових установ в обіг будуть введені 5,4 мільярда банкнот.

  • 5,4 мільярда нових банкнот могли би вкрити 8200 футбольних полів. У минулі місяці банки та торговельні заклади мали можливість підготувати обладнання та персонал до запровадження нової купюри в 50 євро.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Що спільного у нової банкноти та футболу?

    5,4 мільярда нових банкнот могли би вкрити 8200 футбольних полів. У минулі місяці банки та торговельні заклади мали можливість підготувати обладнання та персонал до запровадження нової купюри в 50 євро.

  • Такі важливі для нас купюри починаються з маленьких волосків на насінинах бавовника. Бавовна є основною сировиною для виготовлення євробанкнот, оскільки вона довговічніша за звичайний папір. Тож купюрам нічого не станеться, якщо вони випадково раз потраплять до пральної машини. Для виробництва паперу для банкнот використовуються короткі волокна, які не потрібні текстильній промисловості.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Бавовняні гроші

    Такі важливі для нашого життя купюри починаються з маленьких волосків на насінинах бавовника. Бавовна є основною сировиною для виготовлення євробанкнот, оскільки вона довговічніша за звичайний папір. Тож з купюрами нічого не станеться, якщо вони випадково потраплять до пральної машини. Для виробництва паперу для банкнот використовуються короткі волокна, які не потрібні текстильній промисловості.

  • Бавовну відбілюють, промивають та перетворюють на паперову масу. Точний склад цієї суміші є таємницею. Потім циліндрична папероробна машина виготовляє з цієї маси довгі смуги паперу. Вона вже містить деякі з численних елементів захисту банкнот, як-от водяні знаки та захисні волокна.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Таємний склад паперу

    Бавовну відбілюють, промивають та перетворюють на паперову масу. Точний склад цієї суміші є таємницею. Потім циліндрична папероробна машина виготовляє з цієї маси довгі смуги паперу. Вона вже містить деякі з численних елементів захисту банкнот, як-от водяні знаки та захисні волокна.

  • Щоб ускладнити життя фальшивомонетників, розробники вигадали понад 10 різноманітних елементів захисту. Одним із них є металізовані знаки, які впресовуються у банкнотний папір на приватній німецькій друкарні Giesecke & Devrient.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Удосконалені елементи захисту

    Щоб ускладнити життя фальшивомонетників, розробники вигадали понад 10 різноманітних елементів захисту. Одним із них є металізовані знаки, які впресовуються у банкнотний папір на приватній німецькій друкарні Giesecke & Devrient.

  • У друкарні фарба у складний спосіб наноситься на папір. Десяти кілограмів фарби вистачає на приблизно 400 тисяч банкнот у 20 євро. Після цього інші машини вагою 80 тонн видруковують рельєфні елементи або цифри, які змінюють забарвлення залежно від падіння променів світла.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Глибокий друк

    У друкарні фарба у складний спосіб наноситься на папір. Десяти кілограмів фарби вистачає на приблизно 400 тисяч банкнот у 20 євро. Після цього інші машини вагою 80 тонн видруковують рельєфні елементи або цифри, які змінюють забарвлення залежно від падіння променів світла.

  • За дизайн євробанкнот відповідає Райнгольд Ґерштеттер (Reinhold Gerstetter). Німецький графік колись малював обличчя, зображені на останніх німецьких марках. На євро різного номіналу відображені європейські епохи: на 5 євро - античність, а далі романський стиль, готика, ренесанс, барокко та доба індустріалізації.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Художник

    За дизайн євробанкнот відповідає Райнгольд Ґерштеттер (Reinhold Gerstetter). Німецький графік колись малював обличчя, зображені на останніх німецьких марках. На євро різного номіналу відображені європейські епохи: на 5 євро - античність, а далі романський стиль, готика, ренесанс, барокко та доба індустріалізації.

  • У процесі друку кожна купюра отримає унікальний номер. Завдяки йому можна визначити, де вона надрукована. У Європі банкноти випускають більше десяти підприємств, які уважно охороняють. Друк банкнот розподілений між державами-членами Єврозони.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    На кожній банкноті - свій номер

    У процесі друку кожна купюра отримає унікальний номер. Завдяки йому можна визначити, де вона надрукована. У Європі банкноти випускають більше десяти підприємств, які уважно охороняють. Друк банкнот розподілений між державами-членами Єврозони.

  • Раніше держави автоматично замовляли друк банкнот національним виробникам. Тепер же Федеральний банк Німеччини розподіляє замовлення по всій Європі. Це сприяє зниженню цін. Торік приватна німецька друкарня Giesecke & Devrient закрила своє виробництво у Мюнхені та звільнила близько 700 співробітників, оскільки їй вигідніше друкувати банкноти на своїх підприємствах у Лейпцигу та Малайзії.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Конкуренція знижує ціни

    Раніше держави автоматично замовляли друк банкнот національним виробникам. Тепер же Федеральний банк Німеччини розподіляє замовлення по всій Європі. Це сприяє зниженню цін. Торік приватна німецька друкарня Giesecke & Devrient закрила своє виробництво у Мюнхені та звільнила близько 700 співробітників, оскільки їй вигідніше друкувати банкноти на своїх підприємствах у Лейпцигу та Малайзії.

  • Після друку аркуші паперу розрізаються на окремі купюри. На відміну від банкнот першого покоління, нові євро мають додатковий шар покритя, що збільшує термін їхньої служби. Технічний прогрес дедалі більше підриває бізнес друкарів. До того ж у багатьох країнах ЄС використовують дедалі менше готівки. А от в країнах, що розвиваються, попит на банкноти зростає.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Друкарні розраховують на країни, що розвиваються

    Після друку аркуші паперу розрізаються на окремі купюри. На відміну від банкнот першого покоління, нові євро мають додатковий шар покритя, що збільшує термін їхньої служби. Технічний прогрес дедалі більше дошкуляє бізнесу друкарів. До того ж у багатьох країнах ЄС використовують дедалі менше готівки. А от в країнах, що розвиваються, попит на банкноти зростає.

  • Перед запровадженням в обіг банкноти перевіряє на наявність дефектів швидкісна камера. Купюри, які не проходять контроль, подрібнюють, а потім перетворюють на гранули. Ці гранули можна використувати, наприклад, для виробництва шумозахисних екранів. Так само врешті-решт подрібнюються й старі зношені банкноти.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Друге життя купюр

    Перед запровадженням в обіг банкноти перевіряє на наявність дефектів швидкісна камера. Купюри, які не проходять контроль, подрібнюють, а потім перетворюють на гранули. Ці гранули можна використувати, наприклад, для виробництва шумозахисних екранів. Так само врешті-решт подрібнюються й старі зношені банкноти.

  • Упаковані пачки купюр доставляються до національних центробанків. Виробництво однієї банкноти коштує від семи до 16 центів - залежно від номіналу. Зі зростанням номіналу підвищуються й виробничі витрати: купюри стають більшими та краще захищеними.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    16 центів за 500-єврову банкноту

    Упаковані пачки купюр доставляються до національних центробанків. Виробництво однієї банкноти коштує від семи до 16 центів - залежно від номіналу. Зі зростанням номіналу підвищуються й виробничі витрати: купюри стають більшими та краще захищеними.

  • Незважаючи на складний процес друку, фальшивомонетникам все одно вдається рік за роком вкидати в обіг сотні тисяч фальшивих купюр. Минулого року було вилучено стільки фальшивих євробанкнот, як ніколи раніше з часу ззапровадження єдиною валюти у 2002 році. Європейський центробанк нарахував у світі майже 900 тисяч фальшивок.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Фальшивих грошей багато, як ніколи

    Незважаючи на складний процес друку, фальшивомонетникам все одно вдається рік за роком вкидати в обіг сотні тисяч фальшивих купюр. Торік було вилучено стільки фальшивих євробанкнот, як ніколи раніше з часу запровадження єдиної валюти у 2002 році. Європейський центробанк нарахував у світі майже 900 тисяч фальшивок.

  • Від нової серії євробанкнот вимагають одного: запобігання підробкам. Першими у 2013 році були випущені нові 5 євро, у 2014-му - 10 євро, у 2015-му - 20 євро. Тепер настав час нової п'ятдесятки. Нові банкноти номіналом 100 та 200 євро мають з'явитися у 2018 та 2019 роках. А от нової п'ятсотки, запровадження якої планували на 2019 рік, можуть і не випустити.

    Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

    Нова серія без 500 євро

    Від нової серії євробанкнот вимагають одного: запобігання підробкам. Першими у 2013 році були випущені нові 5 євро, у 2014-му - 10 євро, у 2015-му - 20 євро. Тепер настав час нової "п'ятдесятки". Нові банкноти номіналом 100 та 200 євро мають з'явитися у 2018 та 2019 роках. А от нової "п'ятсотки", запровадження якої планували на 2019 рік, можуть і не випустити.

    Автор: Гільке Фішер, Чжан Даньхун, Дмитро Губенко


 

DW.COM

Зустрічайте - нова банкнота в 50 євро

Європейський Союз робить новий крок у боротьбі з фальшивомонетниками: 4 квітня в обіг вводиться нова банкнота номіналом 50 євро. Федеральний банк Німеччини представив нові купюри. (04.04.2017)  

Посилання в інтернеті

Проект Закону про валюту

Аудіо й відео до теми

Як виглядатимуть нові українські гроші (14.03.2018)  

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