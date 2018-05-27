 Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники домашніх сонячних електростанцій в Україні можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць. DW перевірила, чи це так.

Сонячні електростанції.

За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука - якщо встановити у домогосподарстві сонячну станцію потужністю до 30 кВт, то можна не лише забезпечити свій будинок енергією, але й продавати її надлишок у загальну мережу за "зеленим" тарифом та отримувати щомісяця прибуток у 20-30 тисяч гривень. Ми вирішили перевірити, чи справді це так. 

DW.COM

Німеччина підтримає підвищення енергоефективності в Україні

Німеччина спільно з ЄС буде одним із донорів новоствореного фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Мета фонду, який розпоряджатиметься 53 мільйонами євро, - скорочення енергетичних втрат у житловому секторі. (22.04.2018)  

#LocalHeroes: активістка з Полтавщини впроваджує енергоефективність сіл (відео)

Юлія Пашковська з екологічної організації "Еколтава" бореться за впровадження енергозберігаючих технологій та використання відновлювальних джерел енергії в Україні. Як - дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (03.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

У грузинських селян замість дров - сонячні батареї? (22.05.2018)  

Також за темою

Фактчек DW: Чи справді українці можуть заробляти на сонячних панелях? (28.05.2018) 28.05.2018

За твердженням урядовців, власники домашніх сонячних електростанцій в Україні можуть заробляти до 30 тисяч гривень на місяць. DW перевірила, чи справді це так.

Докладно

Чимало ветеранів по поверненні з війни залишилися без роботи

Ветерани АТО у пошуках роботи

Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. 

Сонячні електростанції.

Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники сонячних електростанцій можуть заробляти до 30 тис.грн в місяць. DW перевірила це. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  