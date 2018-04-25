 Чи зможуть ″Авіалінії Антонова″ вирішити проблему авіаперевезень для НАТО? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.05.2018
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Економіка

Чи зможуть "Авіалінії Антонова" вирішити проблему авіаперевезень для НАТО?

Після того, як російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" оголосила про завершення співпраці з НАТО, колишній партнер росіян, українські "Авіалінії Антонова", готовий зайняти їх місце.

Ан-225

Ан-225

Ця новина у західних ЗМІ стала для багатьох несподіванкою. У другій половині квітня приватна російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" поінформувала НАТО про припинення понад десятирічної співпраці за програмою SALIS. Після закінчення в кінці 2018 року чинного контракту фірма з Ульяновська не ​​збирається його подовжувати і надавати альянсу для авіаперевезень свої літаки Ан-124 "Руслан". Про причини не повідомляється, але, за даними російських ЗМІ, ця "нова комерційна політика" пов'язана із західними санкціями проти російських компаній і "безпрецедентним зовнішньополітичним тиском" на Росію. Як сказано у відповіді міноборони Німеччини на запит DW, Агентство НАТО із забезпечення та закупівель (NSPA) веде переговори про продовження контракту і поінформувало учасників про те, що "один з партнерів відкликав заявку". Запит в NSPA залишився без відповіді.

"Ахіллесова п'ята" НАТО

Рішення російської сторони створює проблему для Північноатлантичного альянсу, в першу чергу - для Німеччини як основного клієнта в рамках SALIS. Коментувати можливі наслідки виходу росіян із програми в уряді відмовилися. "Це у будь-якому випадку важка втрата, але її можна компенсувати грошима", - сказав DW відставний генерал Бундесверу Ганс-Лотар Домрезе (Hans-Lothar Domröse).

Ганс-Лотар Домрезе

Ганс-Лотар Домрезе (Архівне фото)

За його висловом, брак власних великих військово-транспортних літаків - "ахіллесова п'ята" як НАТО, так і Бундесверу. У майбутньому, можливо, доведеться використовувати літаки інших країн, наприклад, американський Boeing С-17. Крім того, в разі транспортування менш містких літаків військову техніку "доведеться розбирати на дрібні частини", каже Домрезе.

SALIS: тимчасове стає постійним

SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), що стартувала у 2006 році, замислювалася як "тимчасове рішення для стратегічних авіаперевезень", так перекладається її англійська абревіатура. Розроблений у СРСР "Антонов" виявився дешевим і затребуваним перевізником для великогабаритних і особливо важких вантажів країн НАТО - гелікоптерів або бронетехніки.

Оскільки нові військово-транспортні літаки Airbus А400М надходять до ВПС країн НАТО із затримками, а за вантажопідйомністю поступаються "Русланам" у 3-4 рази, контракт продовжували, а слово "тимчасовий" (interim) у назві замінили на "міжнародний" (international) . "Це ідеальний літак для наших потреб, - пояснює Домрезе, колишній головком Об'єднаних сил НАТО у Брюнсумі (Нідерланди). - Коли потрібно було швидко відправити кудись великий контингент, як в Малі на Заході Африки, де була розгорнута місія ООН, ми із задоволенням користувалися послугами "Антонова".

Кінець російсько-українського проекту

Спочатку проект був спільний, російсько-український. З української сторони в ньому брала участь авіакомпанія "Авіалінії Антонова", частина держкомпанії "Антонов" - розробника і власника кількох літаків. "Антонов" у свою чергу входить в держконцерн "Укроборонпром". 

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Проект був взаємовигідним: українці допомагали росіянам подовжити термін експлуатації літаків, отримуючи з РФ, де раніше будували "Руслан" запчастини, і користуючись зв'язками на міжнародному ринку.
Після анексії Криму в 2014 році Україна згорнула співпрацю з Росією у багатьох сферах, у тому числі - в авіації, але це не відразу торкнулося SALIS. Лише через два роки українська сторона вийшла із зареєстрованої у Лейпцигу спільної фірми, заснувавши там же власну. Нинішній дворічний контракт з НАТО на 2017 і 2018 роки росіяни та українці виконують вже окремо.

Шанс для "Антонова"

Чи зможуть тепер українці зайняти місце росіян? Київ вже просигналізував про таке бажання на авіасалоні ILA-2018, що відбувся у Берліні наприкінці квітня. "Антонов" анонсував готовність продовжити виконання стратегічних перевезень за програмою SALIS і забезпечити необхідну для цього кількість літаків", - повідомили DW у прес-службі держпідприємства.
У російській компанії "Волга-Дніпро" 12 літаків Ан-124 "Руслан" проти семи у "Авіаліній Антонова". Але, з іншого боку, крім авторських прав розробника, українці мають додатковий козир - найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", створений свого часу для перевезення радянського космічного корабля "Буран".

Ан-124

Ан-124 компанії "Волга-Дніпро" (Архівне фото)

"Як показує досвід ДП "Антонов" у SALIS, починаючи від 2006 року, такого парку (сім "Русланів" плюс "Мрія") достатньо для виконання зобов'язань за програмою", - заявили в прес-службі підприємства. І додали, що у компанії є ще Ан-22 "Антей" з вантажопідйомністю 60 тонн. Усі ці транспортники - спадок СРСР. Незважаючи на постійну модернізацію, їхній ресурс у довгостроковій перспективі буде вичерпано. Виробляти нові такі машини зараз не можуть ані Росія, ані Україна.

Ціна питання для "Антонова" і НАТО

Можливо, "Авіалінії Антонова" справді зможуть самотужки обслуговувати НАТО, оскільки потреби альянсу й кількість країн-учасниць програми SALIS знижуються. Коли проект стартував, у ньому брали участь понад півтора десятка країн НАТО і ЄС. Зараз їх залишилося десять: Німеччина, Франція, Бельгія, Чехія, Угорщина, Люксембург, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія. 

Про те, чи збираються "Авіалінії Антонова" в разі укладення нового контракту на 2019 рік підвищувати вартість своїх послуг для НАТО, у компанії не розголошують, посилаючись на комерційну таємницю. У німецьких ЗМІ пройшла інформація, що за нинішнім контрактом українці запросили набагато вищу ціну, ніж росіяни - мало не в півтора-два рази. У прес-службі "Антонова" сказали, що "ця інформація не відповідає дійсності".

А у міноборони Німеччини повідомили, що "узагальнені порівняння неможливі", але рівень "операційних постійних витрат" за льотну годину у росіян був нижчим, ніж в українців, точніше - у їхньої дочірньої німецької компанії. Але до цих постійних витрат додаються змінні, такі, як на обслуговування літаків, паливо або проживання екіпажу. За даними міноборони ФРН, на виконання нинішнього дворічного контракту з SALIS у бюджеті закладено близько 100 мільйонів євро.

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  • Flugzeuge der Zukunft: Blended Wing Body

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  • Flugzeuge der Zukunft: Gegenläufiger offener Rotor

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  • Flugzeug Solar Impulse erste interkontinentale Flug

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  • Flugzeuge der Zukunft: Klappbare Flügelspitzen

    Літаки майбутнього

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    Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

  • Flugzeuge der Zukunft: Boxwing Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Назад до біпланів

    Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

  • Flugzeuge der Zukunft: Space Liner

    Літаки майбутнього

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    Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько


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