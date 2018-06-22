Чи дійсно злочинність у ФРН зростає через мігрантів? (відео)

Дональд Трамп заочно "атакував" Анґелу Меркель у Twitter, написавши, що через політику щодо біженців у Німеччині зросла злочинність. DW перевірила цифри.
Дональд Трамп поширює фейкове повідомлення заради власної політичної програми? Чи дійсно є доля правди у його твердженнях про те, що мігранти відповідальні за зростання злочинності у Німеччині?
У 2017 році кількість зафіксованих злочинів у Німеччині впала на майже 10 відсотків, а в цілому - до найнижчої позначки з 1992 року.
Згідно з даними МВС ФРН, у 2017 році в Німеччині зафіксовано найнижчий рівень кримінальних злочинів за 25 років. Раніше президент США Дональд Трамп заявив про зростання злочинності в ФРН через наплив біженців. (19.06.2018)
Статистика поліції за 2017 рік свідчить, що найвища частка мігрантів серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок - 31.4 відсотка. (28.04.2018)