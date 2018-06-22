Чи дійсно злочинність у ФРН зростає через мігрантів? (відео)

Дональд Трамп поширює фейкове повідомлення заради власної політичної програми? Чи дійсно є доля правди у його твердженнях про те, що мігранти відповідальні за зростання злочинності у Німеччині?





У 2017 році кількість зафіксованих злочинів у Німеччині впала на майже 10 відсотків, а в цілому - до найнижчої позначки з 1992 року.