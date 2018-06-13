Чи дозволяти дрони, які можуть вбивати? (відео)

Частина німецьких політиків вважає, що озброєні дрони - знаряддя диявола і вони не завжди можуть оцінити ситуацію зі знімків, які вони роблять, і дуже часто влучають у людей, в яких, власне, не мали влучити. Решта переконана, що озброєні дрони ставатимуть дедалі поширенішим явищем, бо це крок до автономних збройних систем, тобто до зброї, де рішення пропонуватиме або й навіть прийматиме комп'ютер. Тож необхідно негайно врегулювати це питання на рівні прав людини.



