Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?