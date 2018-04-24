 Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.04.2018
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Політика й суспільство

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Рік заборони російських сайтів в Україні.

Рік заборони російських сайтів в Україні.

Міжнародний дослідницький холдинг Factum Group порахував, які сайти найбільше полюбляють українські користувачі комп’ютерів і мобільних браузерів на Android. Дивіться, що з'ясували дослідники: 

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Патріотична альтернатива: чи замінять українські соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники"?

Рішення РНБО щодо блокування російських соцмереж спричинило нову хвилю цікавості українців до місцевих альтернатив. Однак на самому лише патріотизмі в інтернет-бізнесі не протриматися, стверджують експерти. (19.05.2017)  

Коментар: Так можна контролювати Facebook

Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. (26.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

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