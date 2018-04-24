Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?
Міжнародний дослідницький холдинг Factum Group порахував, які сайти найбільше полюбляють українські користувачі комп’ютерів і мобільних браузерів на Android. Дивіться, що з'ясували дослідники:
Рішення РНБО щодо блокування російських соцмереж спричинило нову хвилю цікавості українців до місцевих альтернатив. Однак на самому лише патріотизмі в інтернет-бізнесі не протриматися, стверджують експерти. (19.05.2017)