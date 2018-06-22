 Чи врятує Албанія Анґелу Меркель? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.06.2018

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Європа

Чи врятує Албанія Анґелу Меркель?

За наявною інформацією, Албанія може відкрити у себе центри прийому біженців, які прямують до ЄС. Це б значно зміцнило хиткі політичні позиції канцлерки ФРН Анґели Меркель.

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Албанія може стати країною тимчасового прийому та розміщення шукачів притулку, націлених потрапити до ЄС. Схожі пропозиції недавно лунали від голови Європейської Ради Дональда Туска та австрійського канцлера Себасітана Курца (Sebastian Kurz), які пропонували створення таких центрів прийому на європейському континенті, але поза межами Євросоюзу.

Речник австрійського уряду Петер Лонскі-Тіффенталь (Peter Launsky-Tieffenthal) у розмові з DW підтвердив, що розмови на цю тему справді ведуться і не тільки з Албанією, а й з іншими країнами. Водночас радник албанського прем'єра Еді Рами Ендррі Фуга, який очолює департамент комунікацій в уряді країни, спростовує ведення переговорів на цю тему.

В албанській опозиції не виключають, що уряд готовий до відкриття таких центрів прийому біженців у надії, що це пришвидшить переговори із ЄС щодо членства країни.

Ідеальні передумови

І сьогодні деякі шукачі притулку використовують маршрут, близький до закритого балканського. Хоча більшість намагається інфільтруватися через Середземноморський маршрут, навіть попри те, що Італія, Мальта та Греція вже не готові у великій кількості приймати прохачів притулку.

Країни ЄС, у тому числі й Німеччина, воліли б, аби репатріація прохачів притулку, яким відмовлено у легальному статусі, відбувалася б оперативно. Тож як у цьому може допомогти Албанія?

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Країна розташована уздовж балканського маршруту та Середземномор'я. Саме там зосереджені основні маршрути прохачів притулку. Албанське портове місто Дуррес має можливості для реєстрації та розміщення значної кількості осіб, яких при спробі дістатися морем до ЄС перехоплює Європейське агентство охорони кордонів Frontex. Вже по прибутті в Албанію ті з прохачів притулку, які не відповідають критеріям на отримання легального статусу, можуть бути репатрійовані, а ті ж, хто справді потребує допомоги та має шанс залишитися, будуть розселені у різних країнах ЄС.

З точки зору ЄС, на користь Албанії говорять кілька факторів: країна поки не є членом спільноти, тож не належить і до Шенгенської зони з її відкритими кордонами. Крім того, на неї не поширюється юрисдикція Дублінських угод, які регулюють процес розгляду і надання притулку у ЄС. Та вже майже 10 років Албанія є членом НАТО. Там же створюється антитерористичний центр Північноатлантичного альянсу. Північ Албанії - гориста місцевість, яка слугує природнім бар'єром, що ускладнює потрапляння на територію ЄС. 

А як з готовністю Албанії?

Албанії не бракує досвіду у прийомі і розміщенні біженців. Майже мільйон косоварів оселилися в Албанії  1998-99 роках у період Косовської війни. Після розпалу кризи біженців 2015 року країна розширила свої можливості із розміщення мігрантів. Це ж підтверджує і речник УВКБ ООН Невен Црвенковіч. Утім, поки що центри з прийому біженців простоюють в Албанії здебільшого порожніми. За даними місцевих ЗМІ, в країні зараз перебуває лише кілька тисяч прохачів притулку. 

Прохачі притулку, що прибули Балканським маршрутом

Прохачі притулку, що прибули "Балканським маршрутом" (Архівне фото)

Як країна-кандидат на вступ до ЄС Албанія вже зараз відповідає багатьом гуманітарним стандартам спільноти, а УВКБ ООН підтверджує, що із шукачами притулку в Албанії поводяться коректно. Голова албанського МВС Фатмір Джафай зараз перебуває у поїздці країнами ЄС. На переговорах ідеться і про міграційну кризу. Цього четверга він був і у Берліні.

Вигідно не тільки Меркель

Під час останньої зустрічі з австрійським канцлером Курцем ідею про створення центрів поза межами ЄС для розміщення прохачів притулку підтримав і голова німецького МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Міністр відомий як прихильник жорсткої лінії щодо міграції. Водночас речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) утримався від коментарів на цю тему. Нагадаємо, що цими вихідними у Брюсселі пройде неформальний саміт ЄС, присвячений міграційній кризі.

Можлива угода з Албанією щодо прийому біженців могла б і знизити напруження між Зеегофером та німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Нагадаємо, полярні позиції голів двох сестринських партій у цьому питанні призвели до урядової кризи у ФРН. Таке вирішення проблеми відповідало б і вимогам Зеегофера: процес розгляду клопотань під пильним наглядом ЄС, але поза межами ЄС.

Це б допомогло на виборах у Баварії очолюваному Зеегофером Християнсько-соціальному союзу (ХСС), який конкурує за голоси противників міграції із правопопулістською Альтернативою для Німеччини (АдН). Вибори в Баварії відбудуться у жовтні. Німецькому урядові, і передусім канцлерці Анґелі Меркель, таке рішення теж на руку - це б дозволило відновити стабільність і злагоду в коаліції.

У виграші б залишилась і Албанія. Це сприяло б поліпшенню її іміджу в очах тих європейських політиків, які досі скептично ставляться до ідеї її членства у ЄС.

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


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Докладно

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Чи врятує Албанія Анґелу Меркель?

Албанія може відкрити у себе центри прийому біженців. 

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