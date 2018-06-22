Чи врятує Албанія Анґелу Меркель?

Албанія може стати країною тимчасового прийому та розміщення шукачів притулку, націлених потрапити до ЄС. Схожі пропозиції недавно лунали від голови Європейської Ради Дональда Туска та австрійського канцлера Себасітана Курца (Sebastian Kurz), які пропонували створення таких центрів прийому на європейському континенті, але поза межами Євросоюзу.

Речник австрійського уряду Петер Лонскі-Тіффенталь (Peter Launsky-Tieffenthal) у розмові з DW підтвердив, що розмови на цю тему справді ведуться і не тільки з Албанією, а й з іншими країнами. Водночас радник албанського прем'єра Еді Рами Ендррі Фуга, який очолює департамент комунікацій в уряді країни, спростовує ведення переговорів на цю тему.

В албанській опозиції не виключають, що уряд готовий до відкриття таких центрів прийому біженців у надії, що це пришвидшить переговори із ЄС щодо членства країни.

Ідеальні передумови

І сьогодні деякі шукачі притулку використовують маршрут, близький до закритого балканського. Хоча більшість намагається інфільтруватися через Середземноморський маршрут, навіть попри те, що Італія, Мальта та Греція вже не готові у великій кількості приймати прохачів притулку.

Країни ЄС, у тому числі й Німеччина, воліли б, аби репатріація прохачів притулку, яким відмовлено у легальному статусі, відбувалася б оперативно. Тож як у цьому може допомогти Албанія?

Країна розташована уздовж балканського маршруту та Середземномор'я. Саме там зосереджені основні маршрути прохачів притулку. Албанське портове місто Дуррес має можливості для реєстрації та розміщення значної кількості осіб, яких при спробі дістатися морем до ЄС перехоплює Європейське агентство охорони кордонів Frontex. Вже по прибутті в Албанію ті з прохачів притулку, які не відповідають критеріям на отримання легального статусу, можуть бути репатрійовані, а ті ж, хто справді потребує допомоги та має шанс залишитися, будуть розселені у різних країнах ЄС.

З точки зору ЄС, на користь Албанії говорять кілька факторів: країна поки не є членом спільноти, тож не належить і до Шенгенської зони з її відкритими кордонами. Крім того, на неї не поширюється юрисдикція Дублінських угод, які регулюють процес розгляду і надання притулку у ЄС. Та вже майже 10 років Албанія є членом НАТО. Там же створюється антитерористичний центр Північноатлантичного альянсу. Північ Албанії - гориста місцевість, яка слугує природнім бар'єром, що ускладнює потрапляння на територію ЄС.

А як з готовністю Албанії?

Албанії не бракує досвіду у прийомі і розміщенні біженців. Майже мільйон косоварів оселилися в Албанії 1998-99 роках у період Косовської війни. Після розпалу кризи біженців 2015 року країна розширила свої можливості із розміщення мігрантів. Це ж підтверджує і речник УВКБ ООН Невен Црвенковіч. Утім, поки що центри з прийому біженців простоюють в Албанії здебільшого порожніми. За даними місцевих ЗМІ, в країні зараз перебуває лише кілька тисяч прохачів притулку.

Прохачі притулку, що прибули "Балканським маршрутом" (Архівне фото)

Як країна-кандидат на вступ до ЄС Албанія вже зараз відповідає багатьом гуманітарним стандартам спільноти, а УВКБ ООН підтверджує, що із шукачами притулку в Албанії поводяться коректно. Голова албанського МВС Фатмір Джафай зараз перебуває у поїздці країнами ЄС. На переговорах ідеться і про міграційну кризу. Цього четверга він був і у Берліні.

Вигідно не тільки Меркель

Під час останньої зустрічі з австрійським канцлером Курцем ідею про створення центрів поза межами ЄС для розміщення прохачів притулку підтримав і голова німецького МВС Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Міністр відомий як прихильник жорсткої лінії щодо міграції. Водночас речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) утримався від коментарів на цю тему. Нагадаємо, що цими вихідними у Брюсселі пройде неформальний саміт ЄС, присвячений міграційній кризі.

Можлива угода з Албанією щодо прийому біженців могла б і знизити напруження між Зеегофером та німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Нагадаємо, полярні позиції голів двох сестринських партій у цьому питанні призвели до урядової кризи у ФРН. Таке вирішення проблеми відповідало б і вимогам Зеегофера: процес розгляду клопотань під пильним наглядом ЄС, але поза межами ЄС.

Це б допомогло на виборах у Баварії очолюваному Зеегофером Християнсько-соціальному союзу (ХСС), який конкурує за голоси противників міграції із правопопулістською Альтернативою для Німеччини (АдН). Вибори в Баварії відбудуться у жовтні. Німецькому урядові, і передусім канцлерці Анґелі Меркель, таке рішення теж на руку - це б дозволило відновити стабільність і злагоду в коаліції.

У виграші б залишилась і Албанія. Це сприяло б поліпшенню її іміджу в очах тих європейських політиків, які досі скептично ставляться до ідеї її членства у ЄС.