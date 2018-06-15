Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича (фотогалерея)

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

"Хонка" все ще Януковича

Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.