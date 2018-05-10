 Четвертий термін: Віктора Орбана переобрали прем′єр-міністром Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Четвертий термін: Віктора Орбана переобрали прем'єр-міністром Угорщини

Втретє поспіль та вчетверте у своїй кар'єрі Віктор Орбан очолив уряд Угорщини. Новопризначений прем'єр підтвердив намір і надалі дотримуватися консервативного курсу, розкритикувавши тих, що хоче більшої інтеграції ЄС.

Віктор Орбан

Віктор Орбан учетверте очолив угорський уряд

Парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни. Під час голосування в четвер, 10 травня, за призначення Орбана на прем'єрську посаду проголосували 134 депутати, з яких 133 - члени консервативної партії Орбана "Фідес-Угорський громадянський союз", що має конституційну більшість у парламенті країни. Проти його обрання виступили 28 парламентарів, ще 36 законодавців утрималися, повідомляє інформагенція dpa.

Таким чином Орбан вже вчетверте очолив угорський уряд: пост керівника уряду він обіймав спочатку з 1998 по 2002, а потім незмінно з 2010 року. У своїй промові до парламенту Орбан заявив про намір до 2030 року вивести Угорщину до п'ятірки найуспішніших країн Євросоюзу.

Примара "Сполучених Штатів Європи"

Попри рішучість залишатися в складі ЄС націоналіст Орбан різко відкинув ідеї подальшої інтеграції в межах Євросоюзу. На думку Орбана, ЄС слід повернутися до реальності, розпрощавшись натомість з "безумними примарами Сполучених Штатів Європи", цитує інформагенція Reuters.

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Новий-старий керівник угорського уряду також вкотре висловив свою незгоду з принципами розподілу біженців серед країн-членів ЄС, що був узгоджений 2015 року, наголосивши натомість на важливості захисту кордонів спільноти. 

Орбан окремо наголосив на своїй відданості різкоконсервативним ідеалам, зазначивши, що є прихильником "християнської демократії" і так званої "традиційної" моделі родини, що складається з чоловіка та жінки.

Нагадаємо, під час виборів до парламенту в квітні цього року партія "Фідес-Угорський громадянський союз"здобула переконливу перемогу, отримавши майже 49 відсотків голосів виборців.

Політика Орбана, в тому числі й щодо обмежень принципів функціонування правової держави, не раз ставала предметом різкої критики з боку Брюсселя. Закидають уряду Угорщини, яка отримує значні суми зі спільного бюджету ЄС, використання коштів спільноти не за призначенням.
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