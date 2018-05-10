Четвертий термін: Віктора Орбана переобрали прем'єр-міністром Угорщини

Парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни. Під час голосування в четвер, 10 травня, за призначення Орбана на прем'єрську посаду проголосували 134 депутати, з яких 133 - члени консервативної партії Орбана "Фідес-Угорський громадянський союз", що має конституційну більшість у парламенті країни. Проти його обрання виступили 28 парламентарів, ще 36 законодавців утрималися, повідомляє інформагенція dpa.

Таким чином Орбан вже вчетверте очолив угорський уряд: пост керівника уряду він обіймав спочатку з 1998 по 2002, а потім незмінно з 2010 року. У своїй промові до парламенту Орбан заявив про намір до 2030 року вивести Угорщину до п'ятірки найуспішніших країн Євросоюзу.

Примара "Сполучених Штатів Європи"

Попри рішучість залишатися в складі ЄС націоналіст Орбан різко відкинув ідеї подальшої інтеграції в межах Євросоюзу. На думку Орбана, ЄС слід повернутися до реальності, розпрощавшись натомість з "безумними примарами Сполучених Штатів Європи", цитує інформагенція Reuters.

Новий-старий керівник угорського уряду також вкотре висловив свою незгоду з принципами розподілу біженців серед країн-членів ЄС, що був узгоджений 2015 року, наголосивши натомість на важливості захисту кордонів спільноти.

Орбан окремо наголосив на своїй відданості різкоконсервативним ідеалам, зазначивши, що є прихильником "християнської демократії" і так званої "традиційної" моделі родини, що складається з чоловіка та жінки.

Нагадаємо, під час виборів до парламенту в квітні цього року партія "Фідес-Угорський громадянський союз"здобула переконливу перемогу, отримавши майже 49 відсотків голосів виборців.

Політика Орбана, в тому числі й щодо обмежень принципів функціонування правової держави, не раз ставала предметом різкої критики з боку Брюсселя. Закидають уряду Угорщини, яка отримує значні суми зі спільного бюджету ЄС, використання коштів спільноти не за призначенням.

Дивитись відео 01:34 Поділитись Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2visA Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018)