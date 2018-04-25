Четвертий термін Володимира Путіна: чого чекають у Німеччині

Розумом (німецьким) Росію не збагнути - принаймні, якщо мова йде про церемонію вступу на посаду президента. "Подібна показна помпезність у Німеччині була б немислимою, - каже політолог Штефан Майстер (Stefan Meister), провідний експерт з Росії в Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP). - У нас працює парламентська демократія. Ані короля, ані імператора немає. Тож таке шоу, повне символізму, суперечило б традиціям і політичній культурі нашої країни - та й демократичній системі загалом".

У понеділок, 7 травня, 65-річний Володимир Путін вступить на посаду президента Росії у черговий - четвертий раз. Німецькі експерти, опитані DW напередодні інавгурації, не мають особливих ілюзій з приводу перспектив кардинальних змін у російській зовнішній та внутрішній політиці. Вони вважають, що курс, який намітився протягом останніх чотирьох років, буде збережений.

Ключовий геополітичний гравець

Штефан Майстер

Політолог Штефан Майстер впевнений, що Росія буде продовжувати діяти на світовій арені як ключовий геополітичний гравець, прагнучи тим самим відвернути увагу своїх громадян від внутрішньополітичних та економічних проблем, які в найближчі роки будуть тільки посилюватися. "Грошей буде менше на все: на пенсії, на соціальні витрати і навіть на оборону, - каже Майстер. - І за цих умов Володимир Путін буде продовжувати зображати наддержаву, одночасно посилюючи контроль всередині країни, що останнім часом особливо видно у сфері інтернету".

Причому, за словами експерта, ця модель якийсь час буде цілком успішно працювати - через бездіяльність США та ЄС Росія справді стала провідним гравцем на Близькому Сході, перш за все, у Сирії. "Водночас я не впевнений, що це триватиме всі шість років правління Путіна", - стверджує Майстер. Він вважає, що внутрішні проблеми Росії будуть все більше виходити на передній план - через наростаючу кризу в економіці.

Карикатура Сергія Йолкіна про присягу Володимира Путіна

Брак грошей буде призводити не тільки до криз у російських регіонах, а й до конфліктів з країнами-сусідами на пострадянському просторі, економічне становище яких постраждає від кризи в Росії. За його словами, дії керівництва Росії як на території сусідніх країн, так і у внутрішній політиці свідчать про те, що тенденції до посилення авторитаризму будуть, швидше за все, збережені.

Санкції посилять позиції Путіна

Натомість нові американські санкціїНові санкції США проти Росії: тепер уже вогонь на ураженняматимуть, вважає німецький оглядач, зворотний ефект - вони не послаблять, а посилять позиції Путіна. "Санкції допомагають режиму, - пояснює Майстер. - Оскільки вони ще більше посилюють роль держави. І тим самим ведуть до подальшої самоізоляції російського суспільства, економіки й політичного життя". За його словами, Європейський Союз зайнятий своїми внутрішніми проблемами і не має чіткої стратегії щодо Росії: "Тож Путін може вільно діяти у тих межах, які визначають США, Китай - і російський державний бюджет".

Ґернот Ерлер

Колишній уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер (Gernot Erler) також не очікує кардинальних змін у російській політиці. Він каже, що переконлива перемога Путіна на березневих виборах - свідчення широкої підтримки не тільки Володимира Путіна особисто, але й політики, яку він втілює.

Росія поводить себе дуже впевнено на міжнародній арені, діючи на одному рівні з Китаєм і США, констатує Ерлер. На його думку, в Сирії Росія стала ключовим гравцем, що сприймається у Москві як підтвердження нової зовнішньополітичної ролі країни. Ерлер вважає, що повернення Росії на рівень США у зовнішній політиці - принциповий момент для російської політичної еліти з моменту розпаду СРСР.

Головна тема - Україна

Про серйозну опозицію до Путіна всередині країни годі й казати - березневі вибори вчергове показали нездатність ліберальних сил домовитися між собою про єдину стратегію поведінки, вважає Ерлер. Як наслідок, два ліберальних кандидати отримали загалом менше трьох відсотків голосів, а третій закликав до бойкоту виборів.

На думку Ерлера, майбутнє відносин Росії та Заходу залежить від однієї ключової теми - ситуації щодо України. "Без прогресу в питанні реалізації мінських угод і без політичного рішення конфлікту поліпшення відносин з Росією не буде", - прогнозує Ерлер. І додає, що Німеччина прагне до збереження відкритого діалогу з Москвою, незважаючи на всі труднощі.

Але, на жаль, - "ми стикаємося з антизахідною політикою і розчарування цим зростає". Від конфлікту на Сході України до кібератак на німецькі урядові установи - імідж Росії, відзначають спостерігачі, настільки поганий, що тим, хто хоче конструктивних відносин з Москвою, стає все важче відстоювати свої позиції.

"Це дуже небезпечна тенденція, - попереджає Ерлер. - Німеччина продовжуватиме спроби діалогу з Росією, але для збереження цього курсу потрібні зрушення з російської сторони". Пишну інавгурацію президента, який вступає на посаду вчетверте, він називає демонстрацією влади відповідно до амбіцій світової держави.