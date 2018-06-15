 Чеські соціал-демократи погодилися на коаліцію з популістами Андрея Бабіша | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Чеські соціал-демократи погодилися на коаліцію з популістами Андрея Бабіша

У Чехії соціал-демократи і популісти партії Андрея Бабіша близькі до формування лівоцентристського уряду меншості. Очікується, що він працюватиме за підтримки комуністів у парламенті.

Чеські соціал-демократи готові сформувати коаліцію з партією мільярдера Андрея Бабіша (на фото)

Чеські соціал-демократи готові сформувати коаліцію з партією мільярдера Андрея Бабіша (на фото)

DW.COM

Рішення суду ліквідує "представництво" так званої "ДНР", повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. (26.04.2018)

В Угорщині та Польщі ЗМІ підпадають під дедалі більший тиск з боку правлячих партій. Тим часом через дії олігархів значно погіршився стан справ зі свободою ЗМІ в сусідній Чехії. (03.05.2018)

За результатами внутрішньопартійного голосування Соціал-демократична партія Чехії погодилася на формування коаліції з політичною силою ANO ("Акція незадоволених громадян") популіста, мільярдера Андрея Бабіша. У п'ятницю, 15 червня, партія повідомила, що у голосуванні взяли участь близько 68,5 відсотка членів партії, з яких 58,5 відсотка висловилися за створення коаліції, а 40,2 - проти. Таким чином, після близько восьми місяців з часу проведення парламентських виборів у Чехії може бути створено лівоцентристський уряд меншості, повідомляє агентство dpa.

Планується, що уряд меншості у парламенті підтримуватимуть комуністи, однак стосовно цього будуть проведені ще окремі переговори. Разом три партії мають 108 із 200 мандатів. У Празі та інших містах країни пройшли демонстрації проти можливої участі комуністів у коаліції. Чеська компартія є правонаступницею комуністів, які правили в колишній Чехословаччині до 1989 року. Вона вже озвучила свої умови підтримки уряду: підвищення соціальних виплат і скорочення відшкодувань церкві за відчуження майна в часи соціалізму.

Протести проти Бабіша у Празі (5 червня 2018 року)

Протести проти Бабіша у Празі (5 червня 2018 року)

Нагадаємо, під час парламентських виборів у Чехії центристсько-популістська партія ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрея Бабіша здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні Бабіш був приведений до присяги в якості прем'єр-міністра Чехії та сформував уряд. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та його новий кабінет або увійти до коаліції. Уряд подав у відставку, однак згодом президент країни Мілош Земан знову доручив Бабішу формувати кабінет.

У своїй передвиборній програмі політсила Бабіша обіцяла, зокрема, не допустити запровадження євро в Чехії, опиратися прийому біженців та поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу. Бабіш є союзником президента Мілоша Земана, відомого своєю прихильністю до Росії. Упродовж останнього року Бабіш часто опинявся в центрі скандалів, зокрема, його обвинувачують у фінансових зловживаннях із субсидіями Євросоюзу та нечесному веденні виборчої кампанії.

Дивитись відео 02:00
Now live
02:00 хв

Після Brexit - Czexit? (20.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Після Brexit - Czexit? (20.04.2018)  

Також за темою

Tschechien Andrej Babis

У Чехії може з'явитися свій Трамп: мільярдер Бабіш за крок до прем'єрства 20.10.2017

Чеський магнат Андрей Бабіш, якого порівнюють з Дональдом Трампом, котрий нападає на партії істеблішменту та Євросоюз, після виборів може очолити уряд. Репортаж з Праги.

Andrej Babis

Уряд Чехії - зав'язаний на екстремістів 22.12.2017

Чехії загрожують неспокійні часи - мільярдер Андрей Бабіш може утримати свій уряд тільки за підтримки комуністів та правоекстремістів.

Tschechien Wahl Andrej Babis, ANO Partei

Партія, яка перемогла на виборах у Чехії, формуватиме уряд меншості 31.10.2017

Центристсько-популістська партія ANO, якою керує мільярдер і медіамагнат Андрей Бабіш, формуватиме уряд меншості. Підтримувати ANO поки що погодилися лише комуністи.

Докладно

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

"Гарна інвестиція": скільки Януковичу коштували "супер-VIP"

Оточення Януковича через офшори заплатило до двох мільйонів євро за лобістські послуги європейських екс-політиків. 

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  