 Через санкції США Олег Дерипаска залишив раду директорів ″Русала″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Через санкції США Олег Дерипаска залишив раду директорів "Русала"

Російський бізнесмен Олег Дерипаска вийшов з ради директорів алюмінієвої компанії "Русал". Разом з ним керівництво компанії залишили ще кілька членів.

Олег Дерипаска

Виходом із ради директорів компанії "Русал" Олег Дерипаска прагне захистити інтереси акціонерів

Російський мільярдер Дерипаска покинув раду директорів алюмінієвої компанії "Русал" для захисту інтересів компанії та її акціонерів у зв'язку з запровадженням санкцій США. Про це повідомила в ніч на п'ятницю, 25 травня, прес-служба російської компанії. Рішення про відставку набуває чинності вже з 25 травня, наголошується в повідомленні.

Вихід Дерипаски з керівного органу "Русала" став не єдиною зміною в керівництві компанії. 24 травня у відставку пішла генеральна директорка Олександра Бурико. Крім того, разом з Дерипаскою з ради директорів алюмінієвої компанії пішли Владислав Соловйов, Зігфрід Вольф, Максим Соков, Дмитро Афанасьєв, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковська та Катерина Нікітіна, передає інформагенція "Інтерфакс". Всі вони були номіновані від групи компаній En +, що є найбільшим акціонером "Русала".

Відставка керівництва стала одним з кроків для виведення "Русала" з-під санкцій США. Ще 18 травня Олег Дерипаска вирішив вийти зі складу ради директорів групи компаній En +. Того ж дня рада директорів En + на чолі з Грегорі Баркером одноголосно ухвалила пропозиції щодо виходу з-під американських санкцій. Мета так званого плану Баркера - знизити частку Дерипаски до менш ніж 50 відсотків і припинити його вплив на раду шляхом призначення нових членів, в результаті чого більшість матимуть незалежні директори.

23 квітня у мінфіні США припустили можливість послаблення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Нагадаємо, напередодні Україна оприлюднила розширений  перелік російських юридичних та фізичних осіб, до якого також додано й Олега Дерипаску.

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