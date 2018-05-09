 Через ракетний удар біля Дамаска загинуло 15 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Через ракетний удар біля Дамаска загинуло 15 людей

Щонайменше 15 військових проурядових сирійських сил загинули через ракетний удар, що було завдано по околицях Дамаска. За даними державних сирійських ЗМІ, удару було завдано Ізраїлем.

Наслідки війни в Дамаску

Вибухи в Дамаску (фото з архіву)

Щонайменше 15 солдатів проурядових сил президента Сирії Башара Асада загинули через ракетний удар по околицях Дамаска. Про це в середу, 9 травня, повідомив базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі також повідомили, що серед загиблих було 8 іранців, а ще кілька військових отримали поранення. За даними державної сирійської агенції SANA, загинуло двоє військових.

Ракетний удар було завдано пізно ввечері 8 травня. Повідомляється, що його ціллю були склади зброї, розташовані на півдні від Дамаска в районі Кісва, які начебто належать іранському Корпусу вартових ісламської революції.

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За даними SANA, удар було завдано Ізраїлем. Державна агенція повідомляє, що система протиповітряної оборони Сирії відбила ракетний удар. К свою чергу, опозиційні джерела повідомили, що ракети також були спрямовані по колонах проурядових військових на шляху Дамаск-Дараа.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував продовження протистояння з Іраном у Сирії. Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю здійснили близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні, чого б це йому не коштувало.
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