Через ракетний удар біля Дамаска загинуло 15 людей

Щонайменше 15 солдатів проурядових сил президента Сирії Башара Асада загинули через ракетний удар по околицях Дамаска. Про це в середу, 9 травня, повідомив базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі також повідомили, що серед загиблих було 8 іранців, а ще кілька військових отримали поранення. За даними державної сирійської агенції SANA, загинуло двоє військових.

Ракетний удар було завдано пізно ввечері 8 травня. Повідомляється, що його ціллю були склади зброї, розташовані на півдні від Дамаска в районі Кісва, які начебто належать іранському Корпусу вартових ісламської революції.

За даними SANA, удар було завдано Ізраїлем. Державна агенція повідомляє, що система протиповітряної оборони Сирії відбила ракетний удар. К свою чергу, опозиційні джерела повідомили, що ракети також були спрямовані по колонах проурядових військових на шляху Дамаск-Дараа.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху анонсував продовження протистояння з Іраном у Сирії. Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю здійснили близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні, чого б це йому не коштувало.