 Через напад ″Боко Харам″ в Нігерії загинуло 18 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Через напад "Боко Харам" в Нігерії загинуло 18 людей

Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення.

Нігерійські військові

Нігерійські військові

Бійці терористичного ісламістського угруповання "Боко Харам" напали на військову базу та два села, розташовані біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. В результаті нападу загинуло щонайменше 18 людей і 84 отримали поранення, повідомила місцева влада в понеділок, 2 квітня.

За даними військових, напад скоїли 18 бійців "Боко Харам", які застосували міномети та гармати. Крім того, сім терористів-смертників атакували села, що знаходяться поряд з базою. "Сьогодні ми знайшли 18 загиблих з обох сіл. Жертви були вбиті, намагаючись уникнути бою між повстанцями та військовими", - повідомив представник державного агентства з питань надзвичайних ситуацій (SEMA) Бенло Дамбатто, інформує агенція AFP. Нападники також намагалися проникнути в місто Майдугурі.

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Після переговорів за участю Червоного Хреста бойовики "Боко Харам" у Нігерії відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських, викрадених минулого року. (11.02.2018)

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Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця, коли бойовики "Боко Харам" звільнили понад викрадених раніше 100 школярок, президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що його уряд пропонує амністію джихадистам, які покаяться. 

Угрупування "Боко Харам" стало відомим в 2014 році, коли ісламісти викрали в штаті Борно на північному сході Нігерії 276 школярок переважно християнського віросповідання. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені в травні 2017 року. Взамін нігерійська влада випустила на волю десятки ув'язнених бойовиків.

За майже дев'ять років нападів "Боко Харам" на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки.
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