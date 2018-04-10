Через масштабний страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів

Працівники багатьох державних та комунальних підприємств Німеччини у вівторок, 10 квітня, не вийшли на роботу, вимагаючи істотного підвищення заробітної плати. Попереджувальний страйк, оголошений профспілкою Verdi, позначився і на роботі кількох аеропортів країни, що призвело до скасування більш ніж тисячі рейсів, передає інформагенція dpa.

За наявними на середину дня даними, в аеропорту Франкфурта скасували 659 із запланованого 1441 рейсу. Найбільше потерпіли від страйку в цьому аеропорту пасажири авіакомпанії Lufthansa. У Мюнхенському аеропорту скасували 400 із запланованих 1200 рейсів, а в аеропорту Кельн-Бонн не обслуговували 76 з близько 250 запланованих рейсів, інформує агенція новин AFP. У підсумку від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів.

Чи не найбільше позначився страйк на роботі комунального транспорту, а також інших комунальних служб, що зачепило мільйони жителів. До акції протесту приєдналися й працівники дитсадків та лікарень.

Організатори та учасники страйків вимагають підвищення заробітної плати, а також збільшення грошових винагород для практикантів. Роботодіавці відхиляють ці вимоги. Наступні раунди переговорів з метою встановлення прийнятних тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня. Впродовж цього тижня страйки триватимуть по всій Німеччині.