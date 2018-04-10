 Через масштабний страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
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Економіка

Через масштабний страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів

У Німеччині масштабний страйк працівників державних та комунальних підприємств паралізував роботу кількох аеропортів, що спричинило скасування понад тисячі рейсів. Від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів.

Масштабні страйки у ФРН

Найбільше від страйків постраждали клієнти авіакомпанії Lufthansa

Працівники багатьох державних та комунальних підприємств Німеччини у вівторок, 10 квітня, не вийшли на роботу, вимагаючи істотного підвищення заробітної плати. Попереджувальний страйк, оголошений профспілкою Verdi, позначився і на роботі кількох аеропортів країни, що призвело до скасування більш ніж тисячі рейсів, передає інформагенція dpa.

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Профспілка працівників промислового сектора в Німеччині вимагає для працівників підвищення зарплат та можливості працювати меншу кількість годин на тиждень. У попереджувальному страйку беруть участь десятки тисяч людей. (09.01.2018)

Через страйк наземного персоналу в кількох аеропортах країни авіакомпанія Lufthansa скасовує близько половини з 1600 рейсів, запланованих на 10 квітня. (09.04.2018)

За наявними на середину дня даними, в аеропорту Франкфурта скасували 659 із запланованого 1441 рейсу. Найбільше потерпіли від страйку в цьому аеропорту пасажири авіакомпанії Lufthansa. У Мюнхенському аеропорту скасували 400 із запланованих 1200 рейсів, а в аеропорту Кельн-Бонн не обслуговували 76 з близько 250 запланованих рейсів, інформує агенція новин AFP. У підсумку від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів.

Чи не найбільше позначився страйк на роботі комунального транспорту, а також інших комунальних служб, що зачепило мільйони жителів. До акції протесту приєдналися й працівники дитсадків та лікарень.

Організатори та учасники страйків вимагають підвищення заробітної плати, а також збільшення грошових винагород для практикантів. Роботодіавці відхиляють ці вимоги. Наступні раунди переговорів з метою встановлення прийнятних тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня. Впродовж цього тижня страйки триватимуть по всій Німеччині.
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